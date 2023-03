Podijeli :

N1 / Mila Moralić

N1 doznaje da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dobilo prijavu protiv predsjednice Povjerenstva Jozić Ileković u slučaju Delipetar i zapošljavanju kćeri u MUP-u. Morat će odlučivati o njenom eventualnom sukobu interesa.

Podsjetimo, N1 je otkrio da je kći predsjednice Povjerenstva Aleksandre Jozić-Ileković, honorano radila za MUP u vrijeme kada je Povjerenstvo, u kojem je bila i Jozić-Ileković, odlučilo da nema osnove za pokretanje postupka protiv glavnog kadrovika MUP-a, a nekoliko mjeseci kasnije je i zaposlena u MUP-u.

Odluku Povjerenstva iz rujna 2021. potpisala je tadašnja predsjednica Povjerenstva, Nataša Novaković, a o slučaju Delipetar je – piše u uvodnom dijelu – osim predsjednice Novaković, odlučivalo Povjerenstvo u sastavu: Davorin Ivanjek, Aleksandra Jozić-Ileković i Tatijana Vučetić.

Slučaj je za N1 komentirao i Ivanjek. U razgovoru s našom Milom Moralić, Ivanjek je rekao kako se članica Povjerenstva izuzela u slučaju kad se odlučivalo o ministru Lovri Kuščeviću. “Ona je bila u kabinetu pa je smatrala da ne treba odlučivati o tom ministru”, rekao je.

Na pitanja o slučaju Delipetar, o kojemu je pisala naša Đurđica Klancir, Ivanjek kaže: “Možemo reći da se radi o specifičnoj okolnosti gdje se ne može na prvu konstatirati takva bliska veza i okolnosti izuzimanja. Morala bi se izuzimati da je kćer radila u odjelu MUP-a i da joj je taj dužnosnik bio nadređena osoba. Ovdje se radi o specifikumu da njena kćer nije bila ni zaposlena nego je radila honorarno u tijelu koje je bilo vezano za MUP. Tu je ta povezanost puno blaža. Bitno je istaknuti da članovi sami procjenjuju kolika je ta razina povezanosti i moraju ili li se ili ne izuzeti.”

Novinarka i urednica na N1 Đurđica Klancir komentirala je ovaj slučaj, o kojemu je prva i pisala.

“Radi se o situaciji u kojoj je Povjerenstvo razmatralo slučaj pomoćnika ministra unutarnjih poslova za ljudske resurse koji je i dalje savjetnik ministra unutarnjih poslova. U svom prvom tekstu o slučaju Delipetar otkrila sam da je u MUP-u u kratkom roku zaposlena njegova snaha, sestra snahe, mladići njegovih kćeri, brata jednog od njih… U rekonstrukciji slučaja Delipetar pokazalo se i njegova vještina u upravljanju kadroviranjem i značajni nedostaci sustava. Kako je bilo moguće da to tako prođe”, opisivala je slučaj Klancir u N1 studiju i dodala: “Pazilo se da zapošljavanja budu prije formalnih vjenčanja. Izbor komisije potpisuje ministar osobno, a članove nikad nismo saznali, i rješenja za zapošljavanje potpisuje ministar. Bilo je vidljivo da se zapošljavalo vrlo oprezno, no, ostaje siva zona mogućeg utjecaja. Primjerice, je li ministar Božinović znao da su to osobe vezane za obiteljski krug Delipetra?

