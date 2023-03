Novi udar: Stiže veliko poskupljenje za osobe bez dopunskog zdravstvenog

U moru poskupljenja stiže najava za još jedno koje će pogoditi one bez dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Naime, planira se podići maksimalni iznos koji mogu platiti po jednom računu za medicinske usluge s trenutačnih 265,44 eura na 530,88 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Za one koji se još nisu odviknuli od kuna to je skok s 2.000 kuna na 4.000 kuna. To udvostručenje cijene ili povećanje od 100 posto startat će dogodine, jednako kao i druga povećanja participacije što će biti manja i iznosit će oko 33 posto.

Promjena oko besplatnog dopunskog osiguranja, evo detalja

Od tog podizanja participacije od građana se planira naplatiti 16,6 milijuna eura. Naravno, planirani iznos će smanjiti svi oni koji odluče napraviti dopunsko zdravstveno osiguranje.

Odlazak kod liječnika specijaliste u kombinaciji s više pretraga i snimanja, može osobu koja nema dopunsko nego samo osnovno zdravstveno osiguranje skupo stajati, no ne više od propisanog maksimuma po jednom računu. Trenutačno je taj maksimum 265,44 eura po jednom računu, a dogodine se ta letvica podiže na 580,88 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kupio kartu za vlak pa platio kaznu od 60 eura, sve zbog neobičnog pravila Cijena obveznica pala, prinos narastao. Evo koliko sad možete zaraditi na njima Prijeti nam “fosfogedon”: Nova pojava mogla bi uzdrmati proizvodnju hrane