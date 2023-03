Odbijanje naknade za roditelje odgojitelje: “To je odlika psihopata na vlasti”

Podijeli :

Patrik Macek / PIXSELL

Zastupnica stranke Centar Dalija Orešković gostovala je u Novom Danu. Njezina stranka organizira konferenciju "Opasne ideje" - one ideje koje nitko u Hrvatskoj ne želi provesti.

“Najopasnija ideja za ovu i ovakvu vlast je da se osvijeste oni građani koji dosad nisu participirali u političkom životu i da shvate da ta politika definira njihov život, a da je u proteklih 30 godina bila vrlo štetna. Glavna ideja i nit vodilja koja bi trebala biti dominantna tema je novi ustroj države. Naime, vidi se sada po tome kako nam funkcionira pravosuđe, koliko su nam oslabljene institucije zbog političkih pritisaka, da onaj Ustav kakav je zapisan ne funkcionira u praksi. Postavlja se pitanje imaju li naši građani državu i kakva je njezina kakvoća. Dakle, novi ustroj države bi trebala biti glavna ideja kako nakon HDZ-a ne bismo imali ponovno HDZ na vlasti, ma kako se on zvao”.

Orešković smatra da je potrebno redefinirati Ustav: “Hrvatska nema sukreiranu vanjsku politiku, nema suradnje između predsjednika države i Vlade. To ne može više biti ne-tema”.

Na pitanje o tome što građani mogu učiniti da natjeraju Milanovića i Plenkovića na suradnju, Orešković kaže: “Kako je uopće moguće da mi imamo model funkcioniranja državnog ustroja u kojem su institucije do te mjere slabe da mogu dopustiti jednom bahatom premijeru da se ponaša na ovaj način. Ne postoji dobro osmišljen model prisile i sankcija. Sada kada vidimo da popstoje manjakovisti, onda nešto moramo mijenjati. Smatram da je došlo vrijeme da se pokrene širi društveni dijalog o tome u kakvoj državi želimo živjeti. Tek nakon toga može uslijediti promjena Ustava”.

Komentirala je i novi zakon o izbornim jedinicama: “To što sada radi HDZ je uzaludno krečenje. Ponovno izborne jedinice kroji Vladimir Šeks koji ih je neustavno skrojio i prvi put. Sada je u svoj tim pozvao i svog posinka Karla Resslera. Tu je i Ivan Anušić koji dolazi iz slavonskih županija iz kojih i dolazi neravnoteža glasa – čovjek koji se izravno opire samom cilju promjene izbornog zakona. A sve to skupa se radi uz superviziju Miroslava Šeparovića koji je kum Vladimira Šeksa. Jedna montipajtonovska situacija u kojoj neće biti ništa značajno. HDZ će malo moderirati da zadovolji formu”.

“HDZ je ovu državu stvorio da na njoj parazitira. Dva incidentalna mandata SDP-a mi se čine kao kada u Formuli 1 na brzinu bolid uđe u boks samo da se promijene gume, a onda ide dalje”, kaže Orešković.

Komentirala je i uhićenje Damira Dekanića: “To nas ne bi trebalo čuditi s obzirom na broj ministara koji su smijenjeni zbog korupcijskih afera. Ono što je po meni zajednički nazivnik kompletnog djelovanja HDZ-a na svim razinama vlasti, od premijera koji je šef i nalogodavac svih korupcijskih afera ljude rukom odabrao i postavio na određene pozicije, pa do lokalne razine vlasti, pokazuje da RH funkcionira po modelu koruptokracije. Politički pritisci, ucjene i prosudbe su kvarne i koruptivne, a postale su sastavni dio svih radnih procesa. I to od strane tijela javne vlasti, javnih servisa”.

HDZ je jučer odbio prijedlog Anke Mrak Taritaš o produženju naknade roditeljima odgojiteljima šest mjeseci nakon smrti djeteta. Svjesni su negatinih kritika u javnosti, ali odlučili su odbiti prijedlog oporbe, pa najavili svoj prijedlog za ljeto. Orešković kaže “To je jednoumlje bez srama. To je dno ispod svakog dna, a onda je tu HDZ. Po meni je to čisto iživljavanje vlasti nad građanima i još jedan u nizu dokaza da HDZ državu poistovjećuje sa svojom pozicijom moći, a to je za mene odlika psihopata na vlasti”.

