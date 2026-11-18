"Imala sam sreću da sam u Vukovaru bila i krajem 1996. s predsjednikom Franjom Tuđmanom, kada je on bio u tajnom posjetu Vukovaru. Razgovarala sam tamo s lokalnim Srbima koji nisu znali da je s nama stigao i predsjednik Tuđman. Pamtim i danas s velikim ponosom njegov ulazak u taj kontejner gdje smo razgovarali i gdje je on održao jedan sjajan državnički govor poručivši lokalnim Srbima da je Hrvatska pobijedila u ratu i da će sve biti u redu ako budu poštovali hrvatske zakone."