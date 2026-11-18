BIVŠA PREMIJERKA O VUKOVARU
Kosor: "Šljivančanin je član Vučićeve stranke, a EPP šuti"
U Specijalnoj emisiji N1 televizije povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, svoja sjećanja na Vukovar s voditeljicom Ninom Kljenak i gledateljima podijelila je bivša premijerka, ali i bivša ministrica branitelja Jadranka Kosor.
Ona je tog 18. studenoga 1991. godine radila kao novinarka na Hrvatskom radiju pa je posljednje dane prije okupacije Vukovara ispričala kroz prizmu izvještaja ratnog reportera Radija Vukovar Siniše Glavaševića.
"Tih dana ususret 18.- studenoga najteže je bilo slušati njegova javljanja. Znali smo da će to završiti tragično. Znao je i on daje Vukovar pred padom. Pretpostavljao je da će, kad četnici i JNA uđu u Vukovar, među prvima njega tražiti. Tako je i bilo. Znamo kako je završio i da su njegova posljednja javljanja bila proročanska. Sjećam se jednog od zadnjih. Nazvao je telefonom, to se snimalo", prisjetila se Kosor.
"Skliznula na tlo i počela neutješno plakati"
Pa je nastavila: "Bila sam naslonjena na okvir vrata i obuzela me takva slabost kad sam ga slušala. Samo sam skliznula na tlo i počela neutješno plakati. Pratila sam u to vrijeme prognanike, izbjeglice i stradalnike za informativni program, Vukovarci su bili moji golsti i onda je došao 18.11. Bilo je potpuno jasno da se više ništa ne može napraviti."
O svemu je razmišljala iz pozicije novinara, kaže, zbog čega ju je sudbina kolega posebno zanimala.
"Glavašević je posljednjih dana bio iznimno kritičan prema mnogo čemu, tako i odnosu državne vlasti prema Vukovaru. To je sve bilo razumljivo jer mi kao promatrači nismo mogli znati istinu o tome što se tamo događa."
Istaknula je ponos time što je bila u prvoj Koloni sjećanja 1998., tad u funkciji potpredsjednice Sabora, kada ih je ondje bilo tek nekoliko u tok koloni.
"Imala sam sreću da sam u Vukovaru bila i krajem 1996. s predsjednikom Franjom Tuđmanom, kada je on bio u tajnom posjetu Vukovaru. Razgovarala sam tamo s lokalnim Srbima koji nisu znali da je s nama stigao i predsjednik Tuđman. Pamtim i danas s velikim ponosom njegov ulazak u taj kontejner gdje smo razgovarali i gdje je on održao jedan sjajan državnički govor poručivši lokalnim Srbima da je Hrvatska pobijedila u ratu i da će sve biti u redu ako budu poštovali hrvatske zakone."
"Neki nas danas namjerno vraćaju u prošlost"
S ponosom se, rekla je, sjeća i 15. siječnja 1998. godine kada se Vukovar vratio u ustavno-pravni poredak Hrvatske, a i listopad iste godine kada je s Vladimirom Šeksom predložila, a Hrvatski sabor prihvatio, da 18. studenoga bude Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.
"Današnji dan je zaista dan prepun emocija i sjećanja na sve one kojih nema, na tadašnju vukovarsku mladost koja nenadoknadivo nedostaje", kazala je.
Na pitanje Nine Kljenak kako joj se danas doima Vukovar, grad koji sada ima skoro upola manje stanovnika nego što je imao prije rata.
"Mislim da bi i ova obilježavanja sjećanja trebala redefinirati u smislu okretanja budućnosti, baš onako kako je i general Ante Gotovina rekao kada se vratio iz haaškog zatvora. Mnogi se, međutim, pa i u hrvatskoj politici ne drže tog načela jer nas namjerno vraćaju duboko u prošlost, katkada i neistinama, iskonstruiranim tezama."
Prisjetila se najmučnije Kolone sjećanja
Govoreći o "politiziranju Vukovara" prisjetila se i događaja 18. studenoga 2013. godine.
"I tada sam bila u Vukovaru kada su, nažalost, bile dvije kolone sjećanja i kada je jednoj bio zapriječen prolaz, To je bio najteži dan mojih dolazak u Vukovara jer sam i počasna građanka Vukovara."
Podsjetila je i na 2024. godinu uoči parlamentarnih izbora kada je, kaže, Domovinski pokret (DP) koji se tada borio protiv HDZ-a, a kasnije ušao s njim u vlast, kada su u Vukovaru postavili sramotne plakate na kojima su bili Andrej Plenković, Vojislav Stanimirović i Milorad Pupovac. a na kojima je pisalo "SDSS = HDZ" i da je za te ljude 18.11. 1991. Vukovar bio oslobođen.
"A eto, nakon izbora sklopili su koaliciju i danas vode državu, To spominjem jer je Vukovar nemali put bio mjesto pokušaja pabirčenja političkih bodova. Nadam se da ove godine neće biti tako", poručila je Kosor.
"Šljivančanin je član Vučićeve stranke, a EPP šuti"
Smatra kako za izjave političara, a naročito političke izjave u Koloni sjećanja ne bi trebalo biti mjesta.
"Dobro je dati izjavu na početku, prije nego kolona krene, ali u Koloni sjećanja ne. U koloni bi svi trebali ići šutke, a političari ne bi u njoj trebali pričati viceve, smijati se, došaptavati, nego dostojanstveno i mirno hodati prisjećajući se najzaslužnijih za našu slobodu."
Smatra i da bi Europska pučka stranka (EPP), grupacija pučana u Europskom parlamentu, trebala izbaciti iz svoga članstva Srpsku naprednu stranku (SNS) Aleksandra Vučića jer je njezin ugledni član i Veselin Šljivančanin, ratni zločinac odgovoran za zločin na Ovčari.
Napretka Srbije u Europsku uniju, kaže, ne bi smjelo biti sve dok ne otvori arhive o zločinima i nestalima u ratu u Hrvatskoj.