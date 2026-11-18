iz vukovara
Benčić za N1: "Moramo ispuniti obećanje koje smo dali obiteljima nestalih"
Saborska zastupnica Sandra Benčić govorila je u Vukovaru o važnosti očuvanja sjećanja na žrtve Domovinskog rata, ali i o potrebi da se gradu osigura budućnost. Posebno je istaknula pitanje nestalih osoba, koje smatra jednim od najvažnijih političkih prioriteta.
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Govoreći o emocijama koje obilježavaju Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Benčić je istaknula da se u Vukovaru isprepliću tuga i razmišljanja o budućnosti.
Naglasila je da je važno gajiti nadu za Vukovar i njegov daljnji razvoj.
"Važno je gajiti nadu za ovaj grad i njegovu budućnost, da on bude grad života i simbol da nitko ovdje nije uspio satrti život", poručila je Benčić.
"Pitanje nestalih apsolutni je politički prioritet"
Osvrnula se i na pitanje osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, istaknuvši da njihovo pronalaženje mora ostati apsolutni politički prioritet.
"To je jedna od najvećih trauma i patnji", rekla je, govoreći o neizvjesnosti s kojom se obitelji nestalih suočavaju.
Na pitanje čini li Vlada dovoljno kako bi se riješilo pitanje nestalih, Benčić nije željela iznositi kritike.
"Ja neću ovaj dan koristiti za bilo kakve kritike. To je pitanje na kojem moramo zajedno raditi i jedni druge podupirati kako bismo ispunili obećanje koje smo dali obiteljima, da će se nestali pronaći", poručila je.
Time je naglasila da pronalazak nestalih mora biti zajednički cilj, neovisno o političkim razlikama.
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