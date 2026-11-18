TUŽNA OBLJETNICA
Gotovina iz Škabrnje: Poseban je ovo dan u godini. Svake godine se s prijateljima prisjetim svih žrtava
General Ante Gotovina obilježava stradanje Škabrnje, gdje je došao osobno odati pijetet svim žrtvama.
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"Poseban dan u godini, kad se s dubokim poštovanjem sjećamo svih poginulih i nestalih branitelja. I nedužnih žrtava, civila... Svi su oni dali živote za Hrvatsku. Počivali u miru i milosti Božjoj."
Kazao je da se uvijek pri susretima s prijateljima sjeti svih žrtava i bude emotivan.
"Sjetimo se s optimizmom, pozitivno, gledamo što će biti sutra."
Prisjetio se trenutka kad je pala Škabrnja.
"Bili su to počeci, kad je agresor bio jak. Mi smo bili slabo naoružani, ali s godinama smo se pripremili, porazili agresora i danas imamo slobodnu Domovinu. I sigurnu", zaključio je Ante Gotovina.
Obilježavanja Dana sjećanja pratite OVDJE.
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