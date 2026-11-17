ŠTO SE MIJENJA?
Od danas vrijede nova pravila: Uz aktualne cijene građani će vidjeti i bazne
Donošenje pravilnika o baznim cijenama i objavi cjenika nije mjera ograničavanja cijena, već poticanja transparentnosti tržišta, jačanja konkurencije i zaštite potrošača, kazao je u utorak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija napominjući kako je transparentnost najveći saveznik potrošača.
Danas, kako je rekao, završavamo prijelaz s privremenih, kriznih mjera i prelazimo na sustav trajnog i održivog informiranja potrošača i transparentnosti cijena.
Tako će građani uz aktualne cijene od danas moći vidjeti i bazne cijene proizvoda i usluga te će moći uspoređivati ponude i na temelju dodatnih informacija donositi odluke o kupnji, rekao je Rakocija novinarima u Saboru. Dodao je i da su pravila postala "jasna i primjenjiva te prilagođena različitim poslovnim modelima", kroz sveobuhvatno javno savjetovanje i dijalog s gospodarstvom.
U javnom savjetovanju, napomenuo je, pristiglo je 866 komentara i mnogi od njih su inkorporirani u konačni prijedlog nacrta pravilnika.
"Vlada će kao i do sada štititi životni standard građana kroz kombinaciju mjera snižavanja inflatornih pritisaka i povećanja transparentnosti tržišta", poručio je Rakocija.
Od danas su, naime, na snazi Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda.
Od danas vrijede nova pravila o baznim cijenama
Pravilnikom o isticanju bazne cijene proizvoda utvrđeni su referentni datumi prema kojima potrošač uz aktualnu cijenu dobiva i informaciju o ranije primjenjivanoj cijeni proizvoda, odnosno robe ili usluge. Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo bazna cijena odgovara maloprodajnoj cijeni koja se primjenjivala 2. svibnja 2025., a za ostalu robu i usluge referentni datum je 10. rujna 2026. godine.
Za robu i usluge koje su u ponudu uvedene nakon tih datuma bazna cijena odgovara cijeni primijenjenoj na dan kada su stavljene u ponudu. Posebno je uređeno i određivanje bazne cijene kada je roba ili usluga na referentni datum bila obuhvaćena popustom ili drugim posebnim oblikom prodaje. Bazna cijena ističe se jasno, vidljivo i čitljivo uz aktualnu maloprodajnu cijenu, čime potrošač dobiva neposredan i razumljiv uvid u promjenu cijene, izvijestili su jučer iz Ministarstva.
Bazne cijene obvezne i u dijelu oglasa
Dodatno su precizirana i pravila oglašavanja: bazna cijena obvezno se ističe u tiskanim i televizijskim oglasima u kojima je istaknuta maloprodajna cijena, dok je u ostalim oblicima oglašavanja njezino isticanje dobrovoljno.
Tiskani oglasni materijali izrađeni prije stupanja Pravilnika na snagu mogu se koristiti još najdulje 30 dana.
Trgovci moraju omogućiti automatizirano prikupljanje cijena
Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda uređuje se objava važećih cjenika robe i usluga na mrežnim stranicama trgovaca u digitalnom, strojno čitljivom XML ili CSV formatu.
Cjenici, kako se navodi, sadrže podatke potrebne za identifikaciju robe i usluga te njihove aktualne i bazne cijene. Strojno čitljiv format omogućuje automatizirano prikupljanje i obradu podataka te stvara preduvjete za razvoj i unaprjeđenje alata kojima potrošači mogu jednostavnije pratiti i uspoređivati cijene.
Trgovci su pritom dužni omogućiti nesmetano korištenje softverskih alata i automatiziranih programa za dohvaćanje podataka o maloprodajnim cijenama, pojasnili su iz Ministarstva navodeći kako će se dostupnost i funkcionalnost takvog dohvaćanja pratiti kontinuirano. Tehničko onemogućavanje ili blokiranje automatiziranog prikupljanja podataka podliježe nadzoru nad provedbom propisanih obveza.
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