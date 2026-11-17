Za robu i usluge koje su u ponudu uvedene nakon tih datuma bazna cijena odgovara cijeni primijenjenoj na dan kada su stavljene u ponudu. Posebno je uređeno i određivanje bazne cijene kada je roba ili usluga na referentni datum bila obuhvaćena popustom ili drugim posebnim oblikom prodaje. Bazna cijena ističe se jasno, vidljivo i čitljivo uz aktualnu maloprodajnu cijenu, čime potrošač dobiva neposredan i razumljiv uvid u promjenu cijene, izvijestili su jučer iz Ministarstva.