PROMJENE U TRGOVINAMA
Od utorka se mijenjaju pravila za isticanje cijena: Evo što to znači za kupce
Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda, stupaju na snagu u utorak, 17. studenoga, rekao je u subotu ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade.
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Vlada je naime na današnjoj sjednici donijela odluku o prestanku važenja odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo; odluku o prestanku važenja odluke o isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena te odluku o prestanku važenja odluke o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjera izravne kontrole cijena.
Šušnjar je podsjetio kako je Vlada na temelju odredbi zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena donijela tri odluke kojima su uvedene mjere usmjerene na povećanje transparentnosti cijena i bolju informiranost potrošača.
Njihov primarni cilj, kako je kazao, bio je postići veći stupanj transparentnosti cijena, pridonijeti suzbijanju inflatornih pritisaka i omogućiti potrošačima bolju informiranost o kretanju cijena.
Navedene mjere predstavljale su odgovor na tadašnje okolnosti na tržištu i potrebu za dodatnim instrumentima kojima bi se potrošačima omogućilo donošenje informiranih odluka o kupnji, pojasnio je Šušnjar.
U cilju daljnjeg unaprjeđenja transparentnosti cijene i osiguranja trajnog sustava informiranja i zaštite potrošača, temeljem Zakona o zaštiti potrošača, doneseni su, kako je naveo, pravilnici kojima se uređuju pitanja isticanja cijena i digitalne dostupnosti podataka.
Riječ je o Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda koji stupaju na snagu 17. studenog, istaknuo je.
"Važno je istaknuti da su iznimne mjere kontrole cijena po svojoj zakonskoj naravi bile privremene i namijenjene postupanju u posebnim tržišnim okolnostima, dok novi propisi uspostavljaju trajni okvir sustava transparentnosti cijena i zaštite ekonomskih interesa potrošača", rekao je Šušnjar navodeći kako se stupanjem na snagu novih pravilnika ostvaruju pretpostavke za daljnju primjenu ciljeva koji su se nastojali postići predmetnim odlukama ali sada u okviru sustavnog i trajnog zakonskog rješenja.
Tako će od 17. studenoga trgovci na malo i pružatelji usluga morati uz trenutnu cijenu isticati i dodatnu (baznu) cijenu, koja je za isti proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna ove godine.
Za proizvode ili usluge uvrštene u ponudu nakon 10. rujna 2026., kao bazna cijena uzima se cijena na dan kada su prvi put bili u ponudi, uz obaveznu naznaku toga datuma.
Trgovci i pružatelji usluga koji imaju uspostavljene mrežne stranice obavezni su na njima objavljivati važeće cjenike robe i usluga. Cjenik se mora objavljivati odnosno ažurirati kod svake promjene cijene.
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