Od utorka se mijenjaju pravila za isticanje cijena: Evo što to znači za kupce

"Važno je istaknuti da su iznimne mjere kontrole cijena po svojoj zakonskoj naravi bile privremene i namijenjene postupanju u posebnim tržišnim okolnostima, dok novi propisi uspostavljaju trajni okvir sustava transparentnosti cijena i zaštite ekonomskih interesa potrošača", rekao je Šušnjar navodeći kako se stupanjem na snagu novih pravilnika ostvaruju pretpostavke za daljnju primjenu ciljeva koji su se nastojali postići predmetnim odlukama ali sada u okviru sustavnog i trajnog zakonskog rješenja.