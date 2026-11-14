bazne cijene
Šušnjar otkrio što čeka trgovce koji ne budu poštovali nova pravila o cijenama
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ne očekuje nove prosvjede zbog proširenja obveze isticanja baznih cijena i objave cjenika, a najavio je i da inspekcija neće kažnjavati moguće prekršitelje u početnom razdoblju primjene novih obveza već će ih upozoravati kako pravilno primijeniti nove propise.
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Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda stupaju na snagu u utorak, 17. studenoga, rekao je u subotu ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade. Trgovci na malo i pružatelji usluga morat će uz trenutnu cijenu isticati i dodatnu (baznu) cijenu, koja je za isti proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna ove godine, a oni koji imaju uspostavljene mrežne stranice obavezni su na njima objavljivati važeće cjenike robe i usluga i redovno ih ažurirati.
“Dogovor je s državnim inspektoratom, s obzirom da je nova mjera, da bude edukativni pristup kako bi se svi što lakše i što bolje prilagodili na ove mjere”, rekao je ministar novinarima nakon sjednice Vlade.
Ministar je kazao i da se većina obveznika, posebno velikih trgovaca, prilagodila na nove mjere obveze isticanja baznih cijena i objave cjenika, s obzirom na činjenicu da je prethodno uvođenje tih obveza bilo odgođeno za dva mjeseca.
“Koliko imamo saznanja, svi su manje-više spremni”, rekao je.
Vezano uz protivljenje dijela obveznika novim obvezama, ministar je podsjetio da je bilo protivljenja i drugim mjerama prije njihova uvođenja, primjerice Fiskalizaciji 2.0.
Objasnio je i potrebu dogovora s državnim inspektoratom za početak primjene novih obveza i njihova nadzora.
“Neće biti kažnjavanja nego upozoravanje na prilagodbu kako to treba izgledati. Imat ćemo jedan tranzicijski period kako bi pomogli”, kazao je.
Dodao je da nikad nije namjera kažnjavanje, te da su kaznene odredbe namijenjene ponajprije recidivistima koji ponavljaju prekršaje.
Novinari su ga podsjetili da je zbog najave uvođenja obveze isticanja baznih cijena i objave cjenika već bio organiziran prosvjed, te su ga pitali očekuje li ikakve reakcije.
“Ne”, kratko je odgovorio ministar Šušnjar.
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