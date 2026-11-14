Šušnjar otkrio što čeka trgovce koji ne budu poštovali nova pravila o cijenama

Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda stupaju na snagu u utorak, 17. studenoga, rekao je u subotu ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade. Trgovci na malo i pružatelji usluga morat će uz trenutnu cijenu isticati i dodatnu (baznu) cijenu, koja je za isti proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna ove godine, a oni koji imaju uspostavljene mrežne stranice obavezni su na njima objavljivati važeće cjenike robe i usluga i redovno ih ažurirati.