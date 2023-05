Od jeseni novi predmet u školama: “Ne vjerujem da će provedba ići glatko”

Podijeli :

PhotoAlto / Profimedia / ilustracija

Učiteljica Gordana Kovač Bluha iz Osnovne škole Rapska Zagreb u Newsnightu je govorila o novom predmetu u školama. U pitanju je predmet praktične vještine koji će se od jeseni poučavati u školama. Priprema zdravih obroka, izrada plana potrošnje, pružanje prve pomoći, jednostavni popravci obuće i odjeće neke su od vještina koje bi učenici trebali svladati u sklopu ovog predmeta.

Praktične vještine jedan je od novih predmeta koji će se od jeseni poučavati u školama odabranim za eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – uz Svijet i ja, Informacijske i digitalne kompetencije, Društvo i zajednica te Prirodoslovlje.

“Već 42 godine radim, a 20-ak godina i u produženom boravku, sve ovo što bi se treblo dogoditi, u našoj školi se događa već 20 godina. Mi to provodimo već dugi niz godina – od šivanja, pletenja, ugošćujemo, roditelje, bake, djedove, učimo što je šećer, što čini našem tijelu…”, istaknula je Kovač Bluha.

Objasnila je i kako to provode u praksi. “Produženi boravak je organiziran na način da učitelji u pet sunčanih sati provode program na način da je 1. sat uglavnom slobodno vrijeme kad objedujemo ili se odmaramo. U drugom satu je organizirano vrijeme kad provodimo te slobodne aktivnosti, nakon toga pišemo i učimo i posljednji sat do od 16 do 17 sati provodimo neku novu aktivnost.”

“Sada motorika nije dovoljno dobra”

Ponekad rade voćne salate, ali uglavnom ne pripremaju obroke jer nemaju mogućnosti za to.

“Djeca su ranije bila vještija u rukama, motorika je bila puno bolja, sad se vidi da motorika nije dovoljno dobra i patimo se kod nekih stavri kod kojih se prije nismo patili – kod presavijanja papira ili rezanja škaricama, ali su izvrsni su u pletenju pa su sve mame dobile šalove”, objasnila je učiteljica.

Ističe da su djeca zadovoljna jer mogu napraviti nešto novo. “Na kraju to ispadne zaista za svaku pohvalu.”

Navodi da bi dječaci često radije igrali nogomet, ali kad počnu stvarati nešto, onda ne odustaju i uživaju u tome. Kaže i da djeci puštaju najviše Mozarta.

“Mozart je dobar za dječji um, ali slušali smo i ostalu klasičnu glazbu da djeca dobiju uvid što su cajke, a što klasična glazba. U početku nisu pozitivno reagirali, ali onda smo rekli da zatvorenih očiju slušaju i da maštaju i danas i sami traže da slušaju. To je neka povratna informacija da nešto radimo dobro”, rekla je Kovač Bluha.

“Ne vjerujem u ovu cjelodnevnu školu”

Ističe da se kao pozitivno iskustvo pokazalo i dovođenje kućnih ljubimaca. Djeca su pri tome prirpemala i izlaganja o tome kako se brinu o njemu, kako su ga dobili…

“Znali smo imati i po desetak životinjica, tako da je to bilo ugodno druženje”, navela je Kovač Bluha.

Ipak ne vjeruje da će provedba novog predmeta u školama ići glatko. “Ne vjerujem, ne vjerujem ni u ovu cjelodnevnu školu. Mislim da jedna osoba u liku učiteljice koja bi trebala raditi poslove koje dosad rade dvije učiteljice iz strogo određenih razloga, mislim da to neće biti provedivo. Eksperiment bi trebao početi za par mjeseci, a ne postoje ni kurikulumi ni udžbenici ni edukacija učitelja.”

