Od subote besplatna žičara za sve Zagrepčane, ostalima jeftinije karte

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Korištenje žičare Sljeme bit će od subote, 4. svibnja besplatno za Zagrepčanke i Zagrepčane, poručili su iz Grada.

Istovremeno, u primjeni će biti novi cjenik kojim će osobama bez prebivališta ili boravišta u Zagrebu biti omogućeno povoljnije korištenje žičare.

Tomašević objavio: “Od svibnja besplatna žičara za sve. Dva su razloga”

“Cijena jednosmjerne karte za odrasle osobe iznosit će šest eura, dok će cijena povratne karte biti deset eura. Djeca mlađa od 15 godina, kao i osobe s invaliditetom, za jednosmjernu kartu plaćat će dva eura, a za povratnu tri eura”, poručili su iz Grada pa dodali:

“Također pojeftinjuju i vrlo popularne biciklističke karte. Cijena karte za prijevoz bicikla iznosit će 2,50 eura za sve korisnike, bez obzira na mjesto prebivališta ili boravišta. Cijena dnevne biciklističke karte za stanovnike Zagreba bit će povoljnija i iznosit će devet eura, dok će ostali za ovu vrstu karte morati izdvojiti 24 eura. Godišnju biciklističku kartu Zagrepčani će plaćati 110 eura, a ostali korisnici 290 eura.”

Od subote će u primjeni biti i novo radno vrijeme žičare. Žičara će od ponedjeljka do petka prevoziti putnike od 10 do 19 sati, a tijekom vikenda i praznicima od 9 do 19 sati. Zadnji polazak s Donje postaje bit će u 18:30 sati.

Garaža i blagajne na Donjoj postaji bit će otvorene pola sata prije početka rada žičare.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zagrepčane oduševila besplatna žičara, interes za vožnjom je bio pet puta veći Četiri fraze koje izgovaraju osobe s niskom emocionalnom inteligencijom