Odradili do 198 sati, a plaća obračunata za manje? Sindikat traži hitan nadzor zagrebačkog suda

"Ako službenici rade u istom dežurstvu, u isto vrijeme i na istom mjestu, moraju postojati jasna i jednaka pravila prema kojima se njihov rad evidentira i plaća. Posebno je zabrinjavajuće ako službene evidencije pokazuju da je rad odrađen, a konačni obračun to ne prati. Na sudu, instituciji koja svakodnevno odlučuje o pravima drugih, pravila prema vlastitim zaposlenicima moraju biti jasna, provjerljiva i jednaka za sve", istaknuli su.