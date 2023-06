Održani Split i Karlovac Pride: Imamo europske zakone, ali ne i vrijednosti

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

U užem gradskom središtu u subotu se održava 12. Split Pride, prema procjeni organizatora okupio je 600-tinjak sudionika, a sa skupa je poručeno kako imamo europske zakone, ali ne i europske vrijednosti.

Okupljanje je počeo u 17 sati u Đardinu, a u 18 sati je povorka krenula preko Ulice kralja Tomislava do Marmontove, Rive, Hrvojevom i natrag do Đardina gdje se odvija glazbeni program.

Sudionici povorke nose transparente na kojima među ostalim piše: “Ljudi će buljit napravi im show”, “Pozdrav roditeljima”, “Tu smo od stoljeća sedmog”, “Ako nećemo mi tko će?”, “Moja obitelj je ponosna na mene”, “Eh, šta je lipo bit lezba”…

Puljak: Svi se u Splitu moraju osjećati ravnopravno

Gradonačelnik Ivica Puljak je u izjavi za medije rekao da je Split grad tolerancije i ljubavi te da je organizatorima došao dati osobnu podršku, ali i podršku u ime grada. Poručio je da su svi ljudi dobro došli i da se svi u Splitu moraju osjećati ravnopravno.

Počinje 22. Zagreb Pride: “Svi trebaju biti sigurni i slobodni” Split Pride: Mladići napadnuti na LGBTQI tulumu, tukli su ih i proganjali

Organizatorica Nikolina Banić je poručila da se ove godine fokusiraju na razliku između mentaliteta i važećeg zakonodavstva, ali i na sustav obrazovanja jer su shvatili da su ljudi koji čine homofobna djela i zločine iz mržnje zapravo mladi ljudi.

“Prije smo mislili da su predrasude svojstvene starijim generacijama, no one se prenose s generacije na generaciju. Mi imamo europske zakone, ali nemamo europske vrijednosti. To je nenasilje, tolerancija i poštivanje različitosti, te se upravo to treba provući kroz sustav obrazovanja”, poručila je Banić.

Organizator povorke je LGBT Centar Split iz kojeg podsjećaju da već više od 20 godina hrvatsku javnost upozoravaju na nepotrebno nasilje i diskriminaciju prema LGBTIQ osobama.

Splitska je policija najavila da će na dan održavanja javnog okupljanja njihovi službenici nadzirati poštuje li se u Zagrebačkoj ulici u Splitu, u potpunosti, ograničenje prometovanja svim vozilima osim vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s dozvolama.

Policija snima cijeli skup i do sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti.

Prvi pride održan je i u Karlovcu

Pod motom “Karlovac različit i otvoren” i Karlovac tolerantan i uključiv” u subotu je mirno i bez incidenata protekao prvi Karlovac Pride, okupio je više desetaka građana, a pripadnicima seksualnih manjina poslali su poruku da se društvo mijenja te da uživaju podršku građana i institucija.

Srbija će zabraniti ulazak u zemlju pojedinim sudionicima Europridea Zajović: Eurovizija je parada kiča i treša. To je jedna queer manifestacija

Organizator Marko Capan rekao je kako Karlovac nakon ovoga više nikada neće biti isti.

Kritizirao je stav koji se može čuti u javnosti da nitko “ne dira” pripadnike seksualnih manjina, pa “nema niti potrebe” za ovakvim skupovima jer “mogu raditi što požele u svoja četiri zida”. Takvo viđenje je nazvao fiktivnom tolerancijom. “Zapeli smo na toj razini društvene svijesti”, ustvrdio je.

Svatko treba imati pravo javno iskazati spolnu orijentaciju ili rodni identitet bez da bude vrijeđan ili ismijavan, poručio je i dodao da nitko u društvu nema pravo odlučivati koja će različitost imati pravo pokazivanja na ulici.

Poručio je i da je “trpanje ljudi u četiri zida nesnošljivost, mada se kod nas ‘prodaje’ kao tolerancija” te dodao da je to karakteristično za nedemokratske režime.

Upozorio je na govor mržnje na društvenim mrežama, ali i na omalovažavanja koja zakon ne prepoznaje kao govor mržnje i pozvao medije na suradnju u iskorjenjivanju takvih pojava.

Zahvalio je ustanovama u Karlovačkoj županiji koje su unazad tri mjeseca istaknuli plakate koji promiču toleranciju prema LGBTIQ osobama, a riječ je o 55 ustanova s područja srednjeg školstva, unutrašnjih poslova, socijalne skrbi i zdravstva.

Skupu su se odazvali predstavnici Možemo!, Nove ljevice, SDP-a, ali ne i vladajućeg HDZ-a. “Ljudska prava nikada ne smiju biti tretirana kao ideologija i biti politizirani. Ako tek nekolicina političkih opcija podržava ovakav događaj, imamo moralni problem u društvu”, poručio je Capan.

Skup je osiguravao veći broj policije, koja je i snimala događaj.