Odvjetnik o nedostatku mladih sudaca: Hrvatska ima suludo težak pravosudni ispit, a mi se dičimo tim

Odvjetnik Vlaho Hrdalo bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao o problemima u hrvatskom sudstvu i kako riješiti velik broj neriješenih sudskih predmeta.

“Neosporno je da je broju neriješenih slučajeva na sudovima doprinio štrajk. Doduše, to zvuči kao samoispunjavajuće proročanstvo. Suci su opravdano odlučili štrajkati, ali teško je poslije reći da je štrajk kriv. Teško je jednostavno riješiti problem koji postoji duže. U građanskim je predmetima porastao broj dana da se dođe odluke. Veseli me što je novi ministar pravosuđa mlada osoba i ima nade da se uvedu neke promjene u sudstvu”, rekao je odvjetnik Vlaho Hrdalo.

Također kaže: “Pokušaji poboljšavanja mi se čine kao tigrova koža, sporadični pokušaji da se začepe neke rupe, ali postoje i objektivni problemi za vrijeme štrajka kad je govoreno država sama generira velik broj predmeta. Hrvatska ima 42 suca na 100 tisuća stanovnika što je dvostruko više od od prosjeka EU-a. Imamo veliki priljev predmeta, oko milijun. No, nije do kraja istina da hrvatski sudac radi više od danskog jer oni imaju šest sudaca na 100 tisuća stanovnika. Kod njih se riješi manje predmeta, ali imaju sedam puta manje sudaca. Primjerice, jedan sud u Hrvatskoj potpuno iskače iz svih matrica, ima stopu rješivosti 440 posto slučajeva. Radi se o Općinskom radnom sudu u Zagrebu. Ne znam zašto su oni tako dobri, ali možda bi trebali napravit case study o njima i vidjeti što oni dobro rade.”

Hrdalo smatra da ročišta u 2024. godini treba minimizirati.

“Mislim da trebamo ići u to smjeru. Za vrijeme covida smo imali dosta dobro stanje u sudstvu kad smo sve obavljali preko zoomova. Mislim da u Hrvatskoj postoji problem koji se vidi i u pravosuđu – prijezir prema mladima. U Hrvatskoj imamo 0 sudaca mlađih od 30 godina. Tek pet posto svih sudaca su mlađi od 40 godina. Tek na 40 godina počinju suci i sutkinje. Prosjek godina sudaca je između 60 i 64 godina. No, 72 posto sudaca su žene, ali kad se ide prema gore, na višim sudovima nema niti trećina sutkinja. Suci su štrajkali zbog plaća, to pokazuje da je trodioba vlasti fikcija. Ako sudbena vlast mora ići drugoj grani vlasti zbog svojih primanja, to znači da oni nisu slobodni. Drugi pokazatelj je taj da država regresno tuži suce zbog grešaka. Ne znam kojeg drugog državnog dužnosnika država tuži zbog pogrešaka”, rekao je Hrdalo.

Za kraj kaže: “Hrvatska ima suludo težak pravosudni ispit, a mi se dičimo tim. Zašto bi to morao biti najteži pravosudni ispit u ovom dijelu Europe? A onda vidimo da u nekim državama s kojima se volimo uspoređivati, nije tako. Ne treba gledati sumarno, nego gledati kako koji sudac ili sutkinja rade. Nikad nisam razumio zašto se kod nas koristi metoda jedno ročište danas, drugo za šest mjeseci. Kad je jedan predmet došao na red, na njemu se radi”, zaključio je.

