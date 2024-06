Hrvoje Klasić: Ako vi ubijate ljude samo zato što su Srbi, što je to nego genocid

Podijeli :

Zbog spomen-područja Jasenovac moglo bi doći i do trzavica u vladajućoj koaliciji. Bivši ravnatelj Ivo Pejaković dao je ostavku zbog nekih netočnih navoda koji su godinama stajali na web-stranicama spomen-područja Jasenovac, a u intervjuu za TNT te na Privrednikovoj tribini koja je održana u utorak sam je objasnio točne razloge ostavke. DP-ovac Ivica Kukavica zbog toga je prozvao i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je da njegova vlada brine o svim žrtvama totalitarnih režima. O svemu ovome s Tihomirom Ladišićem u Novom danu je razgovarao povjesničar Hrvoje Klasić.

On kaže kako je u javnosti napravljena fama oko greške. “Na sastanku Pavelića i Hitlera nije upotrijebljen termin ‘konačno rješenje’, ali ono što je nakon toga uslijedilo je bilo etničko čišćenje”, kaže.

Tekst o kojemu se govori je na stranicama stajao 17 godina. Zašto je tek sada postao sporan? “To je jedna vrsta pritiska koji traje već godinama. Nitko Ivi nije rekao da mora dati otkaz, ali kad vam stalno dolaze da će staviti ‘za dom spremni’ u Jasenovac, kad stalno govore o broju žrtava… Taj popis bi mogao i biti i veći, nije 700 tisuća, to sigurno, ali nije ni 83.000″, kaže Klasić dodajući da procjene idu i na 100 do 120 tisuća. “Ono što sam sto puta rekao, nebitno je, brojke nakon 50 ili 100 godina postanu nebitne, bitan je karakter, bitno je zašto su ti ljudi ubijeni. Mene je sram što mi od hrvatskih političara ne možemo čuti da se dogodio genocid”, govori. “Ako vi ubijate ljude samo zato što su Srbi, što je to nego genocid”, kaže.

“Povjesničari bi trebali razgovarati, a mi to nemamo… To je odraz društva. Mi ne možemo zamisliti da jedan političar predloži nešto dobro, a da ga drugi podrži. Ne zato što to nije dobro nego jer on nije iz iste stranke. Tako i mi… Dajte da napravimo dijalog, ajmo svi postati pametniji i pokazati ljudima gdje imamo neki konsenzus. A konsenzus mora biti da oni koji su bili Hitlerovi suradnici, uvodili rasne zakone, osnivali logore i ubijali ljude ne mogu biti patrioti”, kaže dodajući da “ne možemo imati zakon u kojem stoji da su na Bleiburgu žrtve koje su pale za slobodu i neovisnost hrvatske države”.

Klasić kaže kako iz teksta zbog kojeg se digla bura u javnosti treba izbaciti samo spominjanje “konačnog pitanja”, ostalo, po njemu, nije sporno.

Što se tiče Plenkovićeve izjave da je to pitanje za Vladu riješeno, Klasić kaže kako to nije riješeno. “Mi nemamo riješeno pitanje ‘za dom spremni’. To je ustaški pozdrav, nikada prije nije postojao u hrvatskoj povijesti. Druga stvar je genocid. Ostao sam šokiran. Genocid u Srebrenici. Srbi bi to trebali prihvatiti pa su mi rekli da ni mi ne prihvaćamo genocid nad Srbima. I onda sam išao gledati, nitko od hrvatskih političara nije rekao genocid nad Srbima. Romima, Židovima da. Ali Srbima ne. Netko će reći da se nije dogodio genocid nad Srbima. Postotak Srba je bitno manji, ne zato jer ih nisu htjeli ubijati, nego jer je genocid u jednom trenutku spriječen. Da se nisu pobunili, sigurno bi imali istu sudbinu kao i ovi. Ako oni danas imaju problem reći da ustaški režim počinio genocid, ne Hrvati, Hrvati su sudjelovali u antifašističkom pokretu, onda imamo problem.”

S druge strane medalje su zločini počinjeni pod zvijezdom petokrakom. DP-ovci spominju i zabranu petokrake. “Ne da se ne govori, mi 35 godina samo o komunističkim zločinima govorimo. Sveli smo Jugoslaviju na Bleiburg, Goli otok… Partizanski pokret je bio oslobodilački pokret, saveznički pokret. Što se tiče zabrane, volio bih vidjeti sliku Franje Tuđmana sa zvijezdom petokrakom na čelu. On je 20 godina dobrovoljno nosio petokraku na čelu. Ne, zvijezdu petokraku nitko nije zabranio, bilo je pokušaja, ali je to za Europskom sudu palo. U srži četničkog i ustaškog režima su etnički čiste zemlje, partizanski pokret nikog ne isključuje. Da, dogodili su se zločini, osveta, represija, tu nema spora. Komunistički režim zaista nije nešto u čemu bi trebali živjeti više. Ali nije sve”, kaže Klasić objašnjavajući da je taj režim emancipirao žene, gradio škole i napravio dosta toga dobroga.

Na pitanje o jugoslavenskoj zastavi koja se vijorila na zagrebačkom Prideu kaže: “Apsolutno nepotrebno.”

“Odnos, ne samo prema toj manjini, u Jugoslaviji je bio vrlo ograničavajući. Potpuno nepotrebno. Većina ljudi koja danas veliča Jugoslaviju bez da uzima u obzir negativnosti, pobjegla bi iz te Jugoslavije za tri dana. I to treba imati u vidu, tako se suočava s prošlošću”, zaključuje.

