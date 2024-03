Oleg Butković: Grbin, Milanović i Walter su trojac bez kormilara

Podijeli :

HDZ nastavlja izbornu kampanju, tvrde da ih Zoran Milanović ne zanima. Hoće li ipak i što mijenjati? Kako im može pomoći Tomislav Karamarko i njegov savjet o Domoljubnoj koaliciji 2? Gost N1 Studija uživo kod Igora Bobića bio je potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković.

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je da mu je cilj protjerati HDZ s vlasti i da će ih “sve baciti u more”. Oleg Butković ima odgovor predsjedniku: “Sve on može kad je ovako malo u svom rasopoloženju, ali kupat ćemo se mi ovo ljeto, vjerojatno svi, nakon pobjede HDZ-a na izborima 17. travnja.”

“Krše sva pravila”

“Ova garnitura SDP-a, uključujući Zorana Milanovića, su zadnjih u 10 godina tri puta gubili izbore od HDZ-a i bilo je jasno da će se to dogoditi i četvrti put i da će još četiri godine morati provesti u oporbi, a to dovodi u pitanje njihovo opće političko preživljavanje. Tada u sprezi s predsjednikom donose odluke da će kršiti sva pravila i on donosi odluku da će izbori biti u srijedu i taj isti dan dolazi na konferenciju SDP-a koju saziva (Peđa) Grbin i on najavljuje da ide na izbore, da će biti nositelj liste i kandidat za predsjednika Vlade. Oni donose tada odluku s predsjednikom da će kršiti sva prvila, da će, nogometnim rječnikom, ‘zgaziti suca’, a sudac su ustavni suci. Jer kad nemate pravila, nemate suca, stvarate kaos i situaciju u kojoj se stvara mogućnost i za njih da eventualno pobijede na izborima. Mi nećemo pristati na utakmicu u kojoj se neće poštivati pravila. Mi ćemo poštivati institucije, Ustavni sud, ustavne stručnjakae, na tome se temelji demokracija. Ti stručnjaci su od početka prejudicirati i zaključili ovakvu odluku Ustavnog suda jer drugačija nije ni mogla biti. To danas govore i lijeve stranke. Mi smo normalna država i moramo poštivati neka pravila i igrati regularnu utakmicu”, rekao je Butković.

“SDP i Milanović žele stvoriti kaos”

Podsjeća da su među ustavnim sucima, koje je Milanović nazvao “gangsterima i seljačinama” i neki njegovi bivši bliski suradnici.

“Jedan je, pak, visokopozicionirani SDP-ovac rekao da više vjeruje vodoinstalateru nego ustavnim sucima. Sjede tamo Milanovićevi najbliži suradnici. Što su ti ljudi vodoinstalateri? Jesu oni seljačine? Moramo reći ljudima i građanima da nećemo pristati na takav kaos i situaciju koju žele proizvesti SDP i Zoran Milanović samo zato što su svjesni da ne mogu dobiti izbore kad su pravila i normalne okolnosti”, rekao je Butković.

Zato će, kaže, oni u kampanji govoriti o svojim postignućima. “Želimo regularnu utakmicu, vjerujemo da će ona takva i biti jer su i druge stranke za, bez obzira na stajalište, svi civilizirani poštuju pravila, suce i Ustavni sud. Što se tiče postignuća u ovih osam godina, od 2016., Hrvatska je stabilnija, bolja zemlja po čitavom nizu parametara; veća prosječna plaća, veće mirovine… Usprkos krizama, pandemiji, Agrokoru, potresu, ratu u Ukrajini… Donijeli smo šest paketa mjera. Sve smo to održali. Naravno da ćemo u kampanji govoriti o postignućima i o programo i nećemo pristati na ovaj kaos.”

“Milanović nas neće omesti”

“Nitko u HDZ-u nije u nikakvoj panici, mi smo imali sjajan Sabor ovaj vikend u Lisinskom. Bila je izvrsna atmosfera, Mi smo uvjereni u pobjedu. Milanović nas neće omesti”, rekao je Butković. “Rekao je da je vrijeme da se konji sedlaju. On će sedlati konje, i Grbin, i Ostojić. Oni neka sedlaju konje, a mi ćemo pozitivno i afirmativno.”

Butković se, kaže, osobno jako veseli sudaru s Peđom Grbinom u osmoj izbornoj jedinici. “Idemo sučeliti programe. Ja se veselim sučeljavanju s Peđom Grbinom u osmoj. Ja se nadam da će se upriličiti takav susret. Jedva čekam.”

Na spomenutom saboru HDZ-a bio je i bivši šef stranke Tomislav Karamarko koji je rekao da je se pojavio baš zbog Milanovića, a predložio je i formiranje “Domoljubne koalicije 2”.

“On je bio predsjednik stanke i pozvan je na sabor, nije prvi put da se pojavio. Dobro je da se ljudi koji su bili predsjednici, da dođu, daju određenu podršku. Nemam nikakvih informacija da osniva stranku, ako osnuje stranku onda nije član HDZ-a. Vjerujem da neće doći do toga, a što se tiče koalicijskih partnera, imamo one s kojima smo do sada surađivali, s njima i ćemo i sad ići u koalicije po izbornim jedinicama, to je već sve definirano. Dolazak Karamarka nema nikakvu posebnu poruku. Morate pozdraviti sve uzvanike”, rekao je Butković dodajući da “nije bilo bilo govora o tome da Karamarko bude na izbornoj listi”.

“Da je frajer, Milanović bi dao ostavku”

Butković je odgovorio i na pitanje o bivšoj predsjednici stranke Jadranki Kosor, koja nije članica HDZ-a. “Šteta što je nema. Velika šteta”

Još jednom je ponovio da su optimistični, “da neće pristati na ludilo i kaos koji se nameću” i da će se igrati po pravilima.

Milanović kaže da je okidač da se uključi u izbore bilo imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom. Butković misli drugačije.

“Okidač je što su svjesni da će izgubiti i četvrti put. Oni vide da ne mogu dobiti u normalnoj utakmici s pravilima i oni sda žele stvoriti kaos, Zoran Milanović se mimo svojih ovlasti upušta u ovu utakmicu znajući da krši Ustav da bi stvorio kaos i eventualno u takvim izborima dobili izbore. Ali neće. Jer nećemo dozvoliti takve uvjete”, rekao je Butković.

“Trojac bez kormilara”

“Da je frajer, Milanović bi dao ostavku, ne bi čuvao funkciju”, dodao je.

SDP-ov IIvan Račan rekao je za N1 da će njihov premijerski kandidat biti “Walter”.

“Mi smo imali 2007. kampanju, onda su bili Jurčić i Milanović dvojac bez kormilara. Tada je izgubio. Sada opet imamo dvojac bez kromilara, Grbin i Milanović. Ne znam tko je Walter. OK, neka on bude njihov kandidat. Super. To je onda trojac bez kormilara. Sve je dobro, sve je dobro”, rekao je Butković.

