TRAGEDIJA I KATASTROFA
Omiš proglasio Dan žalosti nakon smrti šeste žrtve velikog požara
Grad Omiš proglasio je četvrtak 29. listopada Danom žalosti u spomen na sugrađane koji su izgubili život u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje, izvijestili su u ponedjeljak iz tog grada.
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Od posljedica požara smrtno je stradalo šest osoba, a posljednja žrtva preminula je nedjelju u splitskoj bolnici.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Omiša na pola koplja na zgradama gradskih upravnih tijela, prostorijama mjesnih odbora te zgradama ustanova i trgovačkih društava kojima je Grad Omiš osnivač ili vlasnik.
Na Dan žalosti neće se održavati zabavne priredbe, a pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljske, kulturne, sportske i druge djelatnosti pozvane su da svoje poslovanje i aktivnosti prilagode obilježavanju Dana žalosti.
U odluci Grada Omiša navodi se da je Dan žalosti proglašen u spomen na sugrađane koji su izgubili život u požaru, kao izraz tuge zbog njihova preranog odlaska i sućuti i solidarnosti s njihovim obiteljima i najbližima.
Gradonačelnik Zvonko Močić izrazio je sućut obitelji, rodbini i prijateljima preminule Grozdane Kovačić, koja je preminula u nedjelju u KBC Split.
Požar je planuo u noći s 13. na 14. kolovoza u Lokvi Rogoznici, a zbog jake bure proširio se prema Pisku, Mimicama, Stanićima, Medićima i Nemirama. Zahvatio je područje dugo 23 kilometra, pri čemu je izgorjelo oko tisuću hektara borove šume, trave i makije.
U požaru je lakše i teže ozlijeđeno 40 osoba, a nastala je i višemilijunska materijalna šteta. Izgorjele su brojne kuće, poslovni objekti, nasadi i vozila.
Uzrok izbijanja požara još nije utvrđen.
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