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potvrdili iz splitske bolnice

Preminula i peta žrtva požara u Omišu

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N1 Info
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14. lis. 2026. 14:00
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Muškarac koji se u splitskom KBC-u liječio od ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području preminuo je, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na pet.

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"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac (1956. godište) od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split još je jedna pacijenatica koja je stabilno. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", objavili su iz splitske bolnice.

Omiški požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, a zahvatio je područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i pol.

Teme
omiš požar žrtva

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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