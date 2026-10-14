Preminula i peta žrtva požara u Omišu

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac (1956. godište) od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split još je jedna pacijenatica koja je stabilno. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", objavili su iz splitske bolnice.