Preminula i četvrta žrtva požara u Omišu

"Pacijenti su i dalje u teškom, ali stabilnom stanju te su i dalje ovisni o mjerama intenzivnog liječenja. Svakodnevno se provodi kirurško zbrinjavanje, uključujući previjanja i operativne zahvate prema potrebi; njihovo je stanje bolje nego neposredno nakon stradavanja, ali je i dalje ozbiljno, uz neizvjesnu prognozu", poručili su iz KBC-a.