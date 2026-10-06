STRAŠNA TRAGEDIJA
Preminula i četvrta žrtva požara u Omišu
Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje.
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Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je od posljedica teških opeklina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže ozlijeđenih.
"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju KBCa sestre milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje", poručili su našoj Maji Štrbac iz zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice pa dodali:
"Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u Klinici za traumatologiju od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te premješten s Jedinice intenzivnog liječenja. Stariji pacijent je i dalje u Jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka. Medicinski tim Klinike za traumatologiju izražava iskrenu sućut obitelji preminule."
Ovim tragičnim ishodom broj poginulih popeo se na četiri.
Što se ostalih pacijenata tiče, iz KBC-a Split su našoj Veseli Šegvić kazali da i dalje traje briga o njima.
"Pacijenti su i dalje u teškom, ali stabilnom stanju te su i dalje ovisni o mjerama intenzivnog liječenja. Svakodnevno se provodi kirurško zbrinjavanje, uključujući previjanja i operativne zahvate prema potrebi; njihovo je stanje bolje nego neposredno nakon stradavanja, ali je i dalje ozbiljno, uz neizvjesnu prognozu", poručili su iz KBC-a.
Dragana Antešević stradala je na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njezina 58-godišnja kolegica i umirovljeni vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici.
Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odnio četiri ljudska života.
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