KBC SPLIT
Uzrok požara i dalje nepoznat: Umrla i šesta žrtva iz omiške vatrene katastrofe
Umrla je šesta žrtva iz požara koji je u kolovozu zahvatio omiško područje, izvijestili su u nedjelju iz splitskog KBC-u gdje se od teških ozljeda liječila 66-godišnja pacijentica (1960.).
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Kako su dodali, riječ je o pacijentici koja je bila posljednja ozlijeđena osoba u požaru na liječenju u toj bolnici.
Među stradalima koji je planuo u kolovozu na omiškom području su sezonska radnica iz Bosne i Hercegovine Dragana Antešević (34) koja je poginula tijekom požara, te njezina kolegica Katica Nikolić (58), koja je poslije umrla u splitskoj bolnici od zadobivenih ozljeda.
Život su izgubili i 79-godišnji umirovljeni omiški vatrogasac Drago Lelas te 41-godišnja Ivana Kovačić, koja je umrla u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice. U splitskoj je bolnici u srijedu umro i 70-godišnji muškarac koji se od ljeta liječio od posljedica požara.
Uzrok požara još nije utvrđen
Požar kod Omiša planuo je u noći sa 13. na 14. kolovoza u Lokvi Rogoznici, a zbog jake bure proširio se prema Pisku, Mimicama, Stanićima, Medićima i Nemirama. Zahvatio je područje dugo 23 kilometra, a izgorjelo je oko tisuću hektara borove šume, trave i makije.
U požaru je lakše i teže ozlijeđeno 40 osoba.
Osim ljudskih žrtava, požar je prouzročio višemilijunsku materijalnu štetu. Izgorjele su brojne kuće, poslovni objekti, nasadi i vozila.
Uzrok izbijanja požara još nije utvrđen, a očevidom na požarištu dosad nije razjašnjeno kako je vatra buknula.
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