Oporba još nema kandidate za ustavne suce, ali se slažu oko jedne stvari

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Nakon što je objavljen javni poziv za izbor deset sudaca Ustavnog suda u petak se sastala oporba od centra na lijevo kako bi dogovorila način i kriterije izbora, te su poručili da u novi ustavni suci moraju biti ugledne osobe, poznate u stručnim krugovima u javnosti.

SDP-ov Tonči Restović, član saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ocijenio je da će izbor sudaca USUD-a biti jedna od najvažnijih odluka koju će Sabor donijeti ove godine.

Odbor za Ustav objavio Poziv za izbor deset ustavnih sudaca Bačić o odabiru ustavnih sudaca: Bit će nam važne tri stvari

“O imenima nismo razgovarali, a složili smo se da to definitivno trebaju biti ljudi koji su dokazano stručni i imaju određenu ulogu u našem društvu”, kazao je. To moraju biti, dodaje, dokazano stručni ljudi, koji su se dokazali u borbi za zaštitu ljudskih prava i imaju ugled u društvu.

Dogovor o izboru između vladajućih i oporbe bi “trebao biti pola-pola”, rekao je Restović koji ne smatra da se tu radi o političkoj trgovini između vlasti i oporbe. Očekuje da će i ovoga puta biti razgovora i usuglašavanja, kao i inače kada je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.

Sandra Benčić (Možemo!) kazala je da su razgovarali o kriterijima za izbor, onome što je bilo loše prije u tom procesu, te kako sada to izbjeći i unaprijediti proces izbora sudaca USUD-a. I ona je naglašava da kandidat za ustavnog suca, što stoji i u Ustavu, mora biti prepoznat u stručnim krugovima i javnosti.

“U razgovoru smo detektirali koji ljudi to nisu zadovoljavali, a pristalo se na njih i kako da dođemo do kvalitetnih ljudi koji nisu imali ozbiljne terete i mrlje, a sa stručnim ugledom. To se treba primijeniti na sve kandidate, kako one koje ćemo mi podržati, tako i one koji će imati podršku druge strane”, poručila je.

Ustavni sudac ne može biti netko tko se ogriješio o zakon

Više ne možemo dozvoliti da netko tko ima neke mrlje, ogriješio se o zakon i u stručnom i javnom životu nije postupao vjerodostojno bude sudac Ustavnog suda, kazala je Benčić, pozvavši sve koji žele bolji i snažniji Ustavni sud da se jave na Javni poziv.

Grbin: Ako žele ugasiti Ustavni sud, moraju donijeti i propise

Anka Mrak Taritaš (GLAS) upozorila je kako je bilo situacija kada nisu bili zadovoljni odlukama USUD-a u području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kao i kod nekih političkih pitanja.

“Očekujemo da se izaberu kandidati s besprijekornim biografijama jer je Ustavni sud slika naše zemlje, a s dosadašnjom slikom nikako ne možemo biti zadovoljni i želimo da sljedeći sastav USUD-a daje pristojnu sliku pristojne Hrvatske”, poručila je. Podsjetila je pritom da smo imali ustavne suce koji su u inozemstvu povezivani s korupcijom i lažno su se predstavljali te se to nikako više ne smije ponoviti.

Mostov Nikola Grmoja, koji nije sudjelovao na sastanku lijevo-liberalne oporbe, naglasio je da će njegova stranka zahtijevati da u Ustavni sud uđu ljudi s integritetom, koji su stručni, a ne isluženi stranački kadrovi.

“Želimo da uđu ljudi koji će štititi Ustav, a vladajući i lijeva oporba vjerojatno žele one koji će štititi njihove partikularne stranačke interese – Ustavni sud u službi duopola ili jedne stranke”, rekao je Grmoja.

Most predlaže ograničenje mandata ustavnih sudaca na samo jedan, te da prije toga ne bi smjeli biti politički aktivni barem prethodnih pet godina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čarobna namirnica: Jedite ju za večeru i masti će vam se topiti u snu Gradonačelnica Siska: Kontejneri su maknuti jer su smetali velikom vođi