11 stranaka najavilo prosvjed: “Nadamo se da će se Gornji grad sutra napuniti”

Podijeli :

N1/Anka Bilić Keserović

Oporbene stranke od lijevog spektra do centra organiziraju u subotu u 11 sati na Markovom trgu prosvjed kojim vladajućima žele poručiti: "Dosta je! Idemo na izbore!" SDP, Možemo!, Centar, IDS, HSS i Radnička fronta, Fokus, Socijaldemokrati, Reformisti, GLAS i Stranka s imenom i prezimenom održali su tim povodom pressicu kojom su najavili prosvjed.

Podsjetimo, zastupnici lijevo-liberalnog dijela oporbe istaknuli su u četvrtak da prosvjed najavljen za subotu na Markovom trgu nije predizborni skup uoči parlamentarnih izbora, već način da građani izraze svoje nezadovoljstvo politikom vladajućeg HDZ-a kojem treba reći “dosta”.

“Mostu je u jednu ruku i dobro da nije u organizacijskom timu lijevo-liberalne opcije” Ništa od velike lijevo-liberalne koalicije? Analitičar: “Možemo! se ne želi utopiti u tome, oni gledaju dalje od ovih izbora”

“Prosvjed će se održati sutra na Markovom trgu u 11 sati. Uvod u prosvjed je današnje predavanje potpisa zastupnika kojim tražimo uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora na dnevni red. Svima je jasno, osim možda Plenkoviću, da je situacija s Turudićem bila kap koja je prelila čašu i nakon čega više nema smisla nastaviti rad u Saboru”, rekla je Sandra Benčić.

“Otkad je počela ova situacija i otkad su ljudi počeli pružati otpor, vidjeli smo jasno da hrvatski građani možda mogu dugo trpjeti, ali da kad dođe do te kritične točke da su i nekoliko puta u povijesti znali reći da ta vlada nema legitimitet, da mora otići i da tražimo smjenu vlasti. To se dogodilo i Karamarku, dogodilo se nekima prije, dogodit će se i Plenkoviću. Izrazit ćemo bijes i nadu da se na izborima ovo može promijeniti”, dodala je nadajući se da će se Gornji grad napuniti i da će glasno poručiti Plenkoviću “što ga ide”.

“Pravo na državu pripada svima nama, a ne samo jednoj političkoj partiji i kriminalnom podzemlju. Glavni državni odvjetnik je po svojoj funkciji najvažnija osoba za zaštitu pravnog poretka, a sad HDZ daje tu moć u ruke čovjeka koji je povezan s krim miljeom. Takva država je kriminalna i za to nismo ginuli. Ovaj prosvjed pripada svima, ovo je uvod u parlamentarne izbore”, rekla je Dalija Orešković.

“Plenković je ogradio trg i ogradio se od građana”

Anka Mrak Taritaš je potom poručila: “Dovoljno je pogledati iza naših leđa ogradu i sve je jasno. Plenković se sa svojom vladom ogradio. Nije ogradio trg, on se ogradio od građana ove zemlje i uzurpirao vlast. Pozivamo sve na prosvjed da tome kažu dosta. Da nije bilo svih afera, ova zadnja s Turudićem pokazuje svo licemjerstvo našeg premijera, tog Orbana koji je jedno vrijeme imao svilene rukavice, a sad ih je skinuo i pokazuje pravo lice. Imenovanje je bilo nedemokratsko i tome treba reći dosta. Povjerenje građana su izigrali.”

Politički analitičar otkrio zašto je Plenković morao prihvatiti Turudića za šefa DORH-a Arsen Bauk o mogućim koalicijama: “Mogu se zamisliti s njima na zajedničkoj listi”

“Okupili smo se kao različite političke organizacije, ali okupili smo se oko zajedničkog nazivnika – smjena HDZ-a. Malo je ljudi u Hrvatskoj koji nisu osjetili nepravdu ovakvim izborom glavnog državnog odvjetnika. Kriminalci, masoni postaju državni odvjetnici. Nema logičnije zadaće za ljevicu da odgovori na niz štrajkova diljem Hrvatske. Politika nije stvaranje klijentelističke mreže kakvu je stvorio HDZ. To je krilo korupcijske Hrvatske, kriminalna organizacija”, rekla je Katarina Peović.

“U Ministarstvo kulture maloprije je ušla policija po nalogu EPPO-a, iste institucije za koju kaže da nam ne treba. Da je bio lex AP na djelu, ne bismo znali što je jučer pokrenuo Visoki kazneni sud, preispitivanje etičke odgovornosti suca Turudića. Uskrata prava na istinu i informiranje je važna ljudima u zemlji. Osim kruha postoji sloboda koja nema svoju cijenu”, rekao je Davorko Vidović.

Krešo Beljak je potom rekao: “Da su HDZ-ovci lopovi, do prije tjedan dana znali su svi. Sad je i dio građana koji je davao povjerenje HDZ-u, shvatio da ovako više ne ide i ako dobiju još jedno povjerenje, Hrvatska će utonuti u mrak iz kojeg se neće izvući. Postoje političke opcije za koje se isplati glasati. Uvjeren sam da se Hrvatska može voditi poštenije i bolje.”

O upadu u Ministarstvo kulture: “Sreća da imamo EPPO”

“Vidimo da je policija upala u Ministarstvo kulture. Možemo reći da je to simbolično jer HDZ, stranka osuđena za korupciju, njima je kriminal stvar organizacijske kulture. Nakon 30 smijenjenih ministara, ovo je dokaz da je smjena vlasti nužna”, rekao je Davor Nađi.

Je li subotnji prosvjed predizborni skup? “Ovo je početak kraja HDZ-ove vladavine” Oporba u petak predaje potpise za raspuštanje Hrvatskog sabora

Ivica Puljak je naglasio da eru HDZ-a mogu završiti samo ljudi koji tu stoje. “Nismo ni savršeni ni idealni, ali smo najbolje što hrvatska politika ima.”

“Dosta je lopovluka, korupcije, mraka”, rekao je Peđa Grbin i dodao: “Ova okupacija je kulminirala s Turudićem. On je očito patološki nesposoban izgovoriti istinu. HDZ-u je to i dalje nebitno jer je on njihov čovjek. Ovo je kulminacija procesa u aferi Mreža kad su našim, vašim novcem kupovali naklonost medija. Onda su predložili lex AP da bi onima koje ne mogu kupiti, začepili usta. I onda dolazi Turudić koji bi to sve trebao provesti u praksi.”

Odgovarajući na pitanje o upadu Uskoka u Ministarstvo kulture, Grbin je rekao: “”Jasno je da je bilo manipuliranja i muljanja novcem, da su se stvari ugovarale iznad cijene i srećom imamo EPPO jer da se pita Turudića, i ovaj slučaj bi završio u ladici. O ovome se priča tjednima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li što se dogodi kad pritisnete ključ automobila dvaput zaredom? Policija upala u Ministarstvo kulture