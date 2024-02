Beljak nazvao Plenkovića kukavicom: “Da nije, išao bi u vojsku i Domovinski rat”

Podijeli :

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao je najavljeni prosvjed oporbe koji bi se trebalo održati u subotu 17. veljače, a osvrnuo se i na izbor Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika.

“Mislim da to nije nikakav test”, rekao je o najavljenom prosvjedu. “Prosvjed su prije svega inicirali građani koji meni, Grbinu, Benčić i drugima šalju poruke’ljudi što se čeka, okupite se i rušite bandu’. To je inicirano porukama građana.”

Siguran je da će prosvjed na Markovom trgu biti uspješan. “Markov trg je prostor koji šalje poruku, Markov trg je zatvoren za građane jer ga je Plenković zatvorio. Čemu ograde? Ono što je inscenirano da je bio teroristički napad, to je samo u Plenkovićevoj glavi. On se bojao ići u JNA u vojsku, on je kukavica, da nije, išao bi u vojsku kao cijela naša generacija, pa u Domovinski rat, ali je kukavica.”

Beljak poziva na ujedinjenje oporbe, navodeći da ne treba gledati ideologiju i stranački interes nego da se mora reći ‘ne’ HDZ-u, jer će u suprotnom, podijeli li HDZ na izborima, “Hrvatska potonuti u totalni mrak iz kojeg se nikad neće izvaditi”.

Ipak, uvjeren je da neće doći do velikog ujedinjena oporbe na nadolazećim izborima. “Velike koalicije čiji bi dio bio i Most, sigurno neće biti.”

A neke lijeve koalicije? “Ne znam, nadam se da će neki doći k sebi.”

Beljak također vjeruje da HDZ ne može pobijediti na ovogišnjim parlamentarnim izborima. “Nakon ovoliko afera, ne mogu dobiti izbore, ali veća je vjerojatnost da ih se potuče ako idemo zajedno.”

Osvrnuo se i na izbor novog šefa DORH-a. “Imenovanjem Turudića Plenković je sebi napravio problem. Ogolio se pred ljudima”, smatra Beljak koji vjeruje da će uprova zbog toga oni neodlučni glasati radije za oporbu nego za Plenkovića.

