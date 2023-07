Oporba tvrdi: “Plenković je na čelu afere u HEP-u”

Podijeli :

N1

Informacije po kojima je HEP samo u lipnju na viškovima plina izgubio 10 milijuna eura u Saboru su u utorak u oporbenim redovima dočekali s kritikom, ali i traženjem odgovornosti i to ne čelnika HEP-a i Ministarstva gospodarstva nego premijera Andreja Plenkovića.

Nikola Grmoja (Most) je naglasio da je, nakon što je njihov Zvonimir Troskot otkrio možda najveću aferu Plenkovićeve Vlade, svima jasno da je HEP oštećen za milijune, samo u lipnju moguće deset milijuna eura. Ako se plin otkupljivao po Vladinoj uredbi za 47 eura od INA-e, a onda za manje od 10 eura, čak za cent, preprodavao privatnim opskrbljivačima preko HROTE-a, jasno je koliko je HEP oštećen, upozorio je.

Macan o prijeporu HEP-a i ministra: Netko je zakasnio, vidjet ćemo tko Milić najavio: Situaciju s HEP-om riješit ćemo na sjednici Vlade već u četvrtak

Istovremeno je, naglašava, Vlada dala dvije milijarde HEP-u za dokapitalizaciju. Dakle, daje se novac poreznih obveznika za ovakve poslovne odluke vodstva HEP-a Frane Barbarića, ustvrdio je, napomenuvši da nije riječ o nebitnom HDZ-ovcu nego potpredsjedniku zagrebačkog HDZ-a.

Odgovarati treba onaj tko je postavio Barbarića i Filipovića jer se nižu afere, a on se ponaša kao da se njega to ne tiče, ocijenio je Grmoja. „Prijašnje afere su prolazile, ali ova neće, uvjeren sam, a to se vidi i po ovom međusobnom optuživanju aktera. Padat će glave, a možda i Vlada”, poručio je. Na pitanje kome je plin jeftino prodavan, odgovorio je ‘mislim da dobro znate na koga mislim – PPD’.

„Sumnjam da se radi o nesposobnosti, mislim da se radi o uhodanoj kriminalnoj hobotnici na čelu s Plenkovićem. Ovo je mega pljačka. Ranije sam znao reći da ne mislim da je Plenković kriminalac, ali mijenjam mišljenje, povlačim sve što sam rekao, sad ne vjerujem u to da nije dio te kriminalne hobotnice. Ovaj kriminal može dopustiti samo onaj tko od toga ima osobne financijske koristi”, istaknuo je Mostovac.

Grbin: Odgovoran je onaj tko je na čelu piramide

Peđa Grbin (SDP) je istaknuo da je Andrej Plenković odgovoran što je Frane Barbarić na čelu HEP-a, a Davor Filipović na čelu Ministarstva gospodarstva. Andrej Plenković. To su trgovačko društvo i institucija u sastavu Republike Hrvatske i odgovoran je onaj tko je na čelu piramide, a to je Plenković.

Gubimo stotine tisuće eura dnevno zato što se plin koji se morao kupovati po 47 eura u određenim trenucima prodaje i za jedan cent. HEP je u posljednjih nekoliko mjeseci dokapitaliziran novcem hrvatskih građana, Hrvatska je dala jamstvo za kredite i taj novac ide negdje, a oni odbijaju otkriti u čije džepove se to prelijeva, naglasio je.

Filipović demantira HEP HEP dnevno gubi 500.000 eura? “Ovo potencijalno otvara aferu sličnu Ininoj”

Zatražio je da se objavi tko je kupovao plin debelo ispod cijene. „HEP i Ministarstvo međusobno prebacuju odgovornost, što je shizofreno jer nitko ne zna što se trenutačno događa, a odgovoran je Andrej Plenković, koji s jedne strane Barbarića, a s druge Filipovića drži na pozicijama na kojima su jedino u stanju napraviti štetu. Ovdje je riječ o nesposobnosti, a je li i nešto više, to ćemo znati kada napokon dobijemo podatke o tome tko je po nižim cijenama kupovao plin”, istaknuo je.

I Sandra Benčić (Možemo) zahtijeva podatke tko je na taj način kupovao plin i po kojoj cijeni ga prodavao. Ministarstvo pod hitno mora dopuniti Uredbu i regulirati prodaju viškova, ne može se s jedne strane tjerati HEP da otkupljuje sve što INA proizvede, a da im se ne omogući da to skladište jer nemaju gdje u Hrvatskoj zbog čega onda to moraju ići prodavati po ovakvim rubnim cijenama. Odgovornost je i Ministarstva i HERA-e i HEP-a da to nisu na vrijeme uočili, ali nema među njima komunikacije, oni se dopisuju preko e-savjetovanja”, istaknula je Benčić.

U jeku afere s trgovanjem plinom mi u Saboru sutra raspravljamo o zakonima o tržištu električne energije i obnovljivim izvorima energije, a vidljivo je da ne postoji koordinacija ni dijalog između ključnih aktera na energetskom tržištu – Ministarstva, HERA-e i HEP-a. Istaknula je da HEP, umjesto da sudjeluje u izradi ovih propisa, on piše primjedbe u e-savjetovanju.

Spajić: Kriv je premijer jer je na čelo ministarstva stavio nesposobnog Filipovića

Daniel Spajić (Domovinski pokret) napominje da je za ovu aferu kriv isključivo premijer Plenković jer je na čelo ministarstva stavio nesposobnog ministra Filipovića. To je čovjek koji nije mogao predvidjeti da će ljeti temperature biti ovakve kakve jesu, a ne -10, kako je Filipović mislio. Većina državnih firmi koja počinje s ‘H’ služe za prijevaru i uhljebljivanje, poručio je.

Davor Nađi (Fokus) smatra da, ako se potvrdi da u ovom slučaju nije riječ samo o nesposobnosti, što je već samo po sebi zastrašujuće, trebaju redom glave padati od HEP-a do Ministarstva. Nije normalno da ministar sada tvrdi da nema nikakve veze s tim, ali kada smo mi uopće od tog ministra čuli nešto smisleno. Naravno da bježi od odgovornosti jer ne razumije koncept demokracije, u kojem Uprava treba odgovarati za poslovanje, a politička odgovornost je na Vladi, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Novinaru zabranjen dolazak na Pantovčak: Nedopustivo! To nije privatni prostor! Povlači se proizvod koji koristimo u kuhinji. Provjerite jeste li ga kupili