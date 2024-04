Orešković odgovorila Karamarku citirajući Plenkovića

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je objavio status na Facebooku u kojem proziva Daliju Orešković. Nije dugo čekao na odgovor, a Orešković mu se obratila citirajući premijera Andreja Plenkovića.

Dalija Orešković ubrzo mu je odgovorila, a njen odgovor prenosimo u cijelosti:

“Od modernih političara očekuju se najviši standardi, transparentnosti, odgovornosti i integriteta, što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje”. Nisu to moje riječi, to je poručio Andrej Plenković na Općem saboru HDZ-a u svibnju 2016., netom uoči Odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Tada, s pozicije zastupnika u Europskom parlamentu, Andrej Plenković je govorio kako stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Da je Tomislav Karamarko domoljuban, kao što se lažno predstavlja, tada bi na XX. Općem saboru HDZ-a u ožujku ove godine stao za govornicu ispred okupljenih HDZ-ovaca, pa na to podsjetio Andreja Plenkovića i zagrmio, Hrvatska ne može biti talac korupcije koju njegov HDZ stvara.

Karamarko: Probudio sam se, nadao se dobrom danu. Pogledam prozor, kad tamo ona…

Domoljubno bi bilo pozvati Andreja Plenkovića na odgovornost zbog institucionalnog rušenja i porobljavanja države. Ali za to treba imati i hrabrosti, i makar zrno znanja. Mogao me Tomislav Karamarko citirati, ne bih mu zamjerila. Nebrojeno puta sam ponovila da je situacija potencijalnog sukoba interesa, praktički ništa u odnosu na sav kriminal oko Andreja Plenkovića. Njegov sukob interesa je realiziran i masno naplaćen od strane Borgovaca, kumova i drugih kriminalnih jataka.

No, sve i da je Tomislav Karamarko imao domoljublja, hrabrosti i znanja, i da je rekao istinu koju o HDZ-u treba reći, zna se zašto mu u onoj nesretnoj dvorani nitko ne bi zapljeskao. Zato što su u pljačku, iskorištavanje i uništavanje Hrvatske svi, od prvog do zadnjeg, na ovaj ili onaj način interesno umreženi i upleteni.

Zato u pogledu s onog plakata poručujem, da je rušenje institucija koje bi se poriv korupcije trebale boriti kako bi se pustili s lanca svi najpohlepniji gadovi instalirani po raznim tijelima vlasti, ravno činu veleizdaje. Svatko koga to smeta, izaći će 17.4. na izbore”, napisala je.

