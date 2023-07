Puljiz: Plenković želi u potpunosti Milanoviću oduzeti ovlasti

Podijeli :

Slobodna novinarka i kolumnistica portala Net.hr Helena Puljiz bila je gošća Pressinga.

“Predsjednik Republike po Ustavu skupa s premijerom sukreira i politiku nacionalne sigurnosti, koordinira obavještajnom zajednicom. Zakon o obavještajnim službama, kao i svi naši zakoni ima jednu začkoljicu. Predsjednik je u ovom slučaju u pravu kad bi gledali dobru političku kulturu, pa čak i zakon. No, zakon u sebi ima kontradiktornu točku za koju se love Andrej Plenković i Mario Banožić“, rekla je novinarka Helena Puljiz.

Ona navodi da spomenuti Zakon kaže da se šefove tajnih služba imenuje tako da se predsjednik i premijer nađu, prođu kandidate, predlože ih saborskom Odboru za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost.

“No, u Zakonu stoji i rečenica da ministar obrane predlaže šefa VSOA-e predsjedniku Republike. Znači da ministar obrane Mario Banožić to može napraviti. Dobra politička kultura i politički odnosi podrazumijevali bi da on predloži nekog tko bi odgovarao Zoranu Milanoviću kao Vrhovnom zapovjedniku”, kazala je pa dodala: “Plenković Banožića pušta kao crvenu krpu na Milanovićeve rogove. Sama činjenica da se ovako raspravlja o vojnoj obavještajnoj sigurnosnoj službi nije dobra, trebali su sjesti iza zatvorenih vrata i dogovoriti se. Ako se Banožićev prijedlog ne sviđa Milanoviću, treba se tražiti prijedlog koji će odgovarati i potrebama VSOA-e i oko kojeg će se složiti i Plenković i Milanović. Plenković uopće nije trebao dopustiti Banožiću da se ovo odvija na takav način”.

Puljiz kaže da oni dovode u pitanje našu nacionalnu sigurnost.

“Plenković odbija sjesti s Milanovićem za stol zbog njihovih prethodnih sukoba. On se inati. Teško je odrediti gdje je tu stvarna svađa, nekad mi se čini da se dogovore. Plenković želi u potpunosti Milanoviću oduzeti ovlasti. No, Milanović se sad bori za neke ovlasti protiv kojih je i sam bio. Plenković ne želi njemu ostaviti mogućnost vladanja. Vi Vrhovnom zapovjedniku morate ostaviti da djeluje na vojno sigurnosnu zajednicu. Oni krše i ustav i zakon. Ovo unosi nemir u vojsku koja je dosad bila najstabilnija institucija u državi”, rekla je.

Također, novinarka komentira: “Narod ima najveće povjerenje u tu instituciju, vojska je bila izvan tih političkih prepucavanja. Otkad je Milanović postao predsjednik, mi nemamo mir ni u tom sektoru ni u drugima. No, i krađa i loši zakoni destabiliziraju državu. Ovo je jako nezgodno jer smo članica NATO-a te zbog rata u Ukrajini, i to donosi nemir u vojsku. Država se tako ne vodi, mi smo stalno na sistemu vaši i naši. Plenković želi Milanoviću uzeti moć, on iako je prezirao predsjedničku ulogu, on želi zadržati tu moć. Milanović jako često pomaže HDZ-u u održavanju na vlasti jer se zataškavaju bitne teme. Ako već godinama nema veleposlanika zašto stalno nismo informirani iz ureda predsjednika da ih nema? No, to je važno samo za njihove pozicije”.

