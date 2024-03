Ova usluga bi mogla biti ključna za neke onkološke bolesnice: “Sastanci se nikada nisu dogodili”

Podijeli :

Gošća Intervjua tjedna TNT-a bila je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same koja je u svojih sedam godina postojanja za pomoć onkološkim bolesnicama učinila više nego brojne institucije koje za to plaćamo. S našom Natašom Božić komentirala je manjkavosti u prevenciji i liječenju raka u Hrvatskoj.

Hrvatska je na samom vrhu liste zemalja EU-a koje često gube bitku u borbi protiv karcinoma. Uz Mađarsku bilježimo najveću stopu smrtnosti od raka u EU-u.

Ivana Kalogjera rekla je da je bila na razgovoru kod ministra zdravstva Vilija Beroša koji je istaknuo da je projekt prijevoza žena oboljelih od karcinoma udruge Nismo same hvalevrijedan te da se Hrvatska nalazi na prijelazu i da se takva socijalna usluga treba uvesti.

“Usluga prijevoza trebala bi postojati u svakom mjestu”

“Ministar je rekao da će Ministarstvo učiniti sve što može da nam pruži podršku i trebali smo imati kasnije operativne sastanke, ali ti se sastanci nikada nisu dogodili”, pojasnila je.

Onkološki bolesnici izgubljeni u sustavu: “Naši pacijenti lutaju…”

“Mene srce boli kada me zovu ljudi iz drugih krajeva Hrvatske i žale se da je ta usluga samo u Zagrebu. Usluga je u Zagrebu zahvaljujući samo našem trudu i radu. Rijeka je krenula s projektom besplatnog taxi prijevoza za onkološke pacijente. U to je krenula i Primorsko-goranska županija, prva je prošle godine krenula Opatija. Na inicijativu zastupnika Možemo plan je ušao i u gradski proračun Karlovca. Divno je da se ta ideja širi, ali to bi trebalo postojati u svakom mjestu. Divan je osjećaj da ste kao građanin pokrenuli nešto i da je to postalo jako važno”, dodala je Kalogjera.

“Neke žene bi odustale od liječenja da nisu imale uslugu prijevoza”

Kalogjera je objasnila što takva usluga znači ženama.

“To ženama puno znači. Često su nam se javljale žene i govorile da bi odustale od liječenja da nisu imale uslugu prijevoza”, kazala je.

“Moramo smanjiti pojavnost karcinoma kroz životne navike i dostupnost skrbi”

“Šira zajednica nas je podržala i hvala svakome tko je donirao za ovaj projekt i prepoznao važnost. Sve ono što radimo nije samo ono što se vidi na van, tu je i silna administracija i papirologija koja nas guši. Često imamo osjećaj da se sve manje bavimo ženama, a sve više ispunjavamo administrativne zahtjeve “, dodala je.

Kalogjera je komentirala podatak koji pokazuje visoku stopu smrtnosti od raka u Hrvatskoj.

“Razloga je puno, jedan od ključnih problema je što ljudi nedovoljno vode brigu o svom zdravlju i ne odazivaju se na preventivne preglede. Kada ste onkološki pacijent ne dobijete slobodan dan kada idete na terapiju, žene uzimaju godišnji odmor ili bolovanje kako bi obavile sve što treba u sustavu”, objasnila je.

