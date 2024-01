Ovaj HDZ-ovac uz fotelju u državnoj firmi drži i mjesto u gradskom vijeću. Sad je novčano kažnjen

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je člana uprave Hrvatskih šuma Igora Fazekaša jer uz tu dužnost u državnoj tvrtki obnaša i drugu javnu dužnost - vijećnika u Gradskom vijeću Grada Slatine. Inače, Fazekaš je i čelnik lokalnog ogranka Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Iako je još u srpnju 2021., dakle par mjeseci nakon posljednjih lokalnih izbora, dobio mišljenje Povjerenstva prema kojem te dvije dužnosti nisu spojive, odnosno ne može ih zakonito obnašati, ovaj HDZ-ovac se na to oglušio – još uvijek je vijećnik.

Igor Fazekaš tvrdi da ne prima naknadu za svoj vijećnički rad, što je i naveo u svojoj imovinskoj kartici, te ističe da mu ni Zakon o trgovačkim društvima ni Zakon o šumama ne brane izričito da kao član uprave Hrvatskih šuma obavlja još jednu javnu dužnost.

No, to brani Zakon o sprječavanju sukoba interesa, prema kojem je Fazekaš sada kažnjen. Povjerenstvo mu, naime, nije prihvatilo niti jedno od ponuđenih opravdanja.

Novčana kazna

Kazna mu je sada izrečena za period od 9. srpnja do 25. prosinca 2021. godine što ga pokriva stari Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Za preostalo vrijeme u kojem Fazekaš nije razdvojio svoje nespojive dužnosti, u tijeku je drugi postupak. Taj se vodi prema novom Zakonu o odlučivanju o sukobu interesa i očekuje se uskoro nova odluka.

Iz Povjerenstva su za N1 potvrdili da je Fazekaš i u rujnu 2021. kažnjen s 2.000 kuna novčane kazne jer je od 16. veljače 2021. do 15. travnja 2021. obnašao dužnost Predsjednika Županijske skupštine i člana Uprave Hrvatskih šuma.

Najnovijom odlukom zbog istovremenog obnašanja funkcije člana uprave i gradskog vijećnika dobio je kaznu od tisuću eura. Ta bi se kazna trebala izvršiti u dva jednaka dijela, odnosno Fazekaš bi ju, ako ju potvrdi sud, trebao platiti dva puta po 500 eura.

Još jedna kazna

Inače, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i lani je kaznilo Fazekaša zbog sukoba interesa u kojem je uz njega bio i ondašnji šef Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, jedan od aktera afere Vjetroelektrane.

Obojica su godinama primali dodatne naknade, poput božićnica, regresa i darova za djecu, što kao dužnosnici ne smiju. Zato im je Povjerenstvo izreklo novčane kazne od tri tisuće kuna, a odluku Povjerenstva početkom ove godine potvrdio je i Upravni sud u Zagrebu. Jakupčić i Fazekaš imali su još pravo žaliti se Visokom upravnom sudu RH.

Nezakonite naknade

Prema nepravomoćnoj presudi, Hrvatske šume su Jakupčiću i Fazekašu tijekom 2017., 2018. i 2019. isplatile po 1250 kuna božićnice, te isto toliko uskrsnice. Još su za Uskrs dobili 300 kuna tzv. dara u naravi.

Za godišnji odmor su 2017. i 2018. dobili 4050 kuna regresa, dok im je III. stup mirovinskog osiguranja tvrtka uplaćivala po 600 kuna. Dobili su i stimulativne isplate u iznosima od 1000, 1200 i 1290 kuna, te po 4000 kuna jubilarne nagrade za 2018. i 2019. godinu.

Dopuštene samo plaće

“Dužnosnici ne smiju primiti dodatnu naknadu za obnašanje javnih dužnosti. Zabranjeno im je primiti bilo kakvu drugu naknadu osim plaće. To je jasno propisano zakonom”, navelo je Povjerenstvo u odluci kojom su Jakupčić i Fazekaš kažnjeni.

Jakupčić i Fazekaš nisu se pomirili s odlukom Povjerenstva, već su ju pokušali srušiti podnijevši tužbe Upravnom sudu RH. Tvrdili su da su božićnice, uskrsnice, regres i ostale naknade smjeli uzimati jer su naprosto zaposlenici Hrvatskih šuma.

Kako su se pravdali?

“Ne može biti sporno to što se na nas kao radnike odnosi Zakon o radu”, naveli su u tužbi. Zatim su objašnjavali što to znači: Jakupčić je u to vrijeme bio zaposlenik na poziciji predsjednika uprave Hrvatskih šuma, dok je Fazekaš zaposlen kao član uprave. Međutim, Upravni sud u Zagrebu obojicu ih je odbio.

Naime, u nepravomoćnoj presudi kojom se tužbe Jakupčića i Fazekaša odbijaju, Upravni sud podsjeća da se odavno zna da dužnosnici ne mogu uzimati nikakve dodatke. Još 2021. Visoki upravni sud RH zauzeo je pravno stajalište da dužnosnici smiju primati samo plaću.

