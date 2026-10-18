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neslužbeno

Ovo su nove cijene goriva bez intervencije Vlade

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18. lis. 2026. 17:53
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BRANDON BELL, Getty Images/AFP

Od utorka se očekuju nove cijene goriva.

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Prema HRT-u, litra Eurosupera 95 mogla bi pojeftiniti za tri centa, dok bi Eurodizel i plavi dizel trebali poskupjeti za pet centi.

Ako se najave ostvare, litra Eurosupera 95 stajat će 1,71 euro, što je smanjenje s trenutnih 1,74 eura. Cijena Eurodizela porasla bi s 1,83 na 1,88 eura, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura po litri.

Navedeni iznosi još nisu konačni jer izračuni ne uključuju moguću državnu intervenciju.
Konačne cijene koje će vrijediti od utorka bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, kada će biti jasno hoće li se neslužbene procjene i ostvariti.

Teme
cijene goriva gorivo

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