neslužbeno
Ovo su nove cijene goriva bez intervencije Vlade
Od utorka se očekuju nove cijene goriva.
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Prema HRT-u, litra Eurosupera 95 mogla bi pojeftiniti za tri centa, dok bi Eurodizel i plavi dizel trebali poskupjeti za pet centi.
Ako se najave ostvare, litra Eurosupera 95 stajat će 1,71 euro, što je smanjenje s trenutnih 1,74 eura. Cijena Eurodizela porasla bi s 1,83 na 1,88 eura, a plavog dizela s 1,38 na 1,43 eura po litri.
Navedeni iznosi još nisu konačni jer izračuni ne uključuju moguću državnu intervenciju.
Konačne cijene koje će vrijediti od utorka bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice Vlade, kada će biti jasno hoće li se neslužbene procjene i ostvariti.
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