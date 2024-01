Ovo su nove zračne linije iz Zagreba: Karte od samo 40 eura po smjeru

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Za samo 40 eura iz Zagreba odletjeti možete do Istanbula, a ponovno je otvorena i linija prema Ateni. FlyDubai, pak, najavio je da će svakoga dana spajati Dubai i Zagreb, a više će letova imati i Qatar Airways prema Dohi. Očekuje se i ponovno uspostavljanje direktnih letova do Seoula u Južnoj Koreji.

Večernji list je istražio na koje sve destinacije možete poletjeti iz Zagreba i u ovim tmurnim i hladnim zimskim mjesecima, a doznaju i za najave ljetnih letova pa u nastavku možda pronađete inspiraciju za godišnji odmor, city break i kvačicu na “to do” listi.

Najveće laži koje piloti govore putnicima na odgođenim letovima Zaleđene sve piste u Munchenu, pljušti ledena kiša, obustavljeni letovi!

Vodenim pozdravom na stajanci Međunarodne zračne luke Zagreb (MZLZ) nedavno je dočekan bijelo-žuti zrakoplov, Airbus A320 kompanije Pegasus. Označilo je to početak prometovanja novog prijevoznika na liniji prema Istanbulu.

Okrugla je to pedeseta država u kojoj je ova niskotarifna kompanija iz Turske pokrenula letove. Linija je cjelogodišnja, a leti se dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom, dok je ono što će putnike najviše razveseliti niska cijena karte od samo 40 eura po smjeru.

Uz Pegasus, do velegrada na granici Europe i Azije leti i tamošnji nacionalni prijevoznik Turkish Airlines koji trenutačno obavlja čak 14 rotacija tjedno, što je najviše do sada, a također planira povećanje od još četiri leta na tjednoj bazi, pa pribrojimo li Pegasus, Zagrepčanima i gostima na raspolaganju će biti čak 20 tjednih letova do Turske.

U zimskim danima, nakon duge četiri godine pandemijske pauze, ponovno možete pobjeći na odmor južno jer je grčki nacionalni prijevoznik Aegean Airlines vratio zimske letove između Zagreba i Atene.

Veliku ekspanziju doživjela je pak Air Serbia koja i tijekom zime hrvatsku i srbijansku prijestolnicu povezuje čak 17 puta tjedno.

Novost je i da tijekom cijele godine sa zagrebačkog aerodroma možete letjeti za Mostar zrakoplovima nacionalnog prijevoznika.

Osim noviteta, tu su dakako i dobro poznate i etablirane linije prema najvećim europskim aerodromima koje prometuju cijele godine.

Croatia Airlines u Zagrebu ima najveći udio prometa u odnosu na druge zrakoplovne prijevoznike i planira nastavak cjelogodišnjih operacija na redovnim direktnim linijama povezujući Zagreb s najvećim čvorišnim zračnim lukama u Europi poput London Heathrowa, Charles de Gaulle u Parizu, Bruxellesa, Amsterdama, Frankfurta, Münchena, Kopenhagena i Beča.

Croatia Airlines izravno povezuje Zagreb s 5 domaćih i 12 međunarodnih destinacija koje, osim već spomenutih, još uključuju i Barcelonu, Dublin, Mostar, Sarajevo i Skopje. Uz to, Croatiji sredinom godine počinju stizati i novi Airbus A220 zrakoplovi. Uz ranije spomenute kompanije, tu su i najveći europski prijevoznici poput Lufthanse, KLM-a, Britisha i drugih.

Aviokompanija priprema zonu bez djece na letovima. Tko je spreman platiti više? Kako dugi letovi utječu na naš organizam?

“Nizozemski KLM će obnašati letove između Zagreba i Amsterdama s većim zrakoplovima, a Lufthansa planira linije za Frankfurt i München s planom potpunog oporavka broja frekvencija u odnosu na pretpandemijsko razdoblje. Španjolski nacionalni prijevoznik Iberia je najavio nastavak prometovanja između Zagreba i Madrida već od kraja ožujka s najavom povećanja kapaciteta”, ističu s aerodroma.

Međutim, ono što je većini putnika najprimamljivije jesu karte čije cijene kreću već od 20, 30 eura, a nudi ih najveći europski niskotarifni prijevoznik (LCC) – Ryanair. U ljetnom redu letenja spremaju se odlične novosti jer će irski LCC bazirati četvrti zrakoplov, što znači da će tijekom 2024. Zagreb povezati s čak 31 destinacijom obnašajući pritom 105 letova tjedno. Iz metropole se tako za sitan novac može potegnuti i do egzotičnih destinacija.

“Irska zrakoplovna tvrtka je tijekom zimske sezone nastavila ponudu mreže letova na ukupno 20 linija, a zanimljivost za domaće putnike je novo dodana destinacija Lanzarote na Tenerifskom otočju, što nadopunjuje dosad najbogatiju ponudu letova do popularnih odmorišnih destinacija poput Malte, španjolske Malage i grčkog Paphosa”, kazali su u zračnoj luci.

Ryanair se pohvalio i otvaranjem pet novih linija koje kreću od travnja, a dva puta tjedno Boeing 737 ove kompanije letjet će za Alicante, Gironu i Palmu de Mallorcu u Španjolskoj, Marseilles u Francuskoj i Pisu u Italiji.

Povećanje je najavio i FlyDubai koji će svakoga dana spajati Dubai i Zagreb, a tri tjedna leta više u odnosu na dosadašnjih 10 imat će i Qatar Airways prema Dohi. Osim europskih, tzv. short-haul letova, u rasporedu su i long-haul letovi, odnosno interkontinentalni.

“Kanadski prijevoznik Air Transat najavio je raniji početak operacija i dodatnu rotaciju na tjednoj bazi u odnosu na 2023. godinu. Zagreb i Toronto bit će povezani izravnom linijom od početka svibnja do početka listopada ove godine, a u samoj špici sezone linija će prometovati 4 puta tjedno”, navode iz Međunarodne zračne luke.

Prema neslužbenim informacijama i pisanju dijela specijaliziranih portala za avijaciju, uskoro se vraća još jedna pretpandemijska hit-linija. Uspostavljaju se direktni letovi do Seoula u Južnoj Koreji. Prije pandemije obnašao ih je Korean Air, a sada će na to mjesto vrlo vjerojatno uskočiti niskotarifni T’Way kojemu će to biti prva destinacija u Europi, a za ljetni red letenja ove godine bi trebalo biti dostupno više od 40 tisuća sjedala na tri tjedna leta zrakoplovom tipa Airbus A330-300.

Što se tiče long-haula, u odnosu na razdoblje prije COVID-a, preostalo je još vratiti United Airlines s direktnim letom do New Yorka. Linija itekako ima potencijala za realizaciju jer su, prema podacima Turističke zajednice Grada Zagreba, gosti iz SAD-a bili drugi po broju dolazaka. Naime, stiglo je njih 150 tisuća. Uz to, ranije je za Zagreb letio i Emirates.

Uz krugova upućenih u zbivanja u avijaciji stižu optimistične najave. Očekuje se da će 2024. biti prva godina istinskog oporavka zračnog prometa nakon COVID-a, a samim time i većih kapaciteta i te povratka zbog pandemije ukinutih linija, a što bi u zagrebačkom slučaju ponajprije mogle biti direktne veze s Pragom i Berlinom, a tu je potom i niz drugih gradova kao što su Bukurešt, Priština, Tirana, Helsinki, Lisabon i drugi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.