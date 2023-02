Pavliček: Nisam pušten u Srbiju zbog sigurnosnih razloga, kao zadnji kriminalac

Podijeli :

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao zašto je zaustavljan na granici sa Srbijom, ukidanje izbornih jedinica, ali i aferu SMS.

“Premijer je u prvoj kategoriji štićenih dužnosnika i naravno da treba osuditi pokušaj atentata, malo je čudno da se premijer pojavljuje na ovom suđenju, ali to je njegovo legitimno pravo. Što se tiče govora mržnje na Facebook profilima, to svi političari osjete. Tu je tanka granica između govora mržnje i slobode govora. Sve što je zabranjeno, ljudima je slađe pa iz toga može izaći veći problem”, rekao je Marijan Pavliček.

On navodi kako zastupnici Hrvatskih suverenista svoje nezadovoljstvo sadašnjom politikom iskazuju samo u Hrvatskom saboru.

“Ne pozivamo pojedince da ruše ustavnopravni poredak, vid borbe se odvija u hrvatskom Saboru i medijima, ali tu se zna da se ne ide ispod pojasa. Nikad nisam kritizirao Andreja Plenkovića kao Andreja Plenkovića nego HDZ. Nepotrebno je da je Markov trg tri godine okružen barikadama, stvara se nepotrebna psihoza. Pohvalno je i to da je Andrej Plenković uveo Hrvatsku u Schengen, ali Markov trg je ostao izvan te granice jer morate pokazati dokumente kako biste ušli tamo. Premijer se nema potrebe osjećati ugroženo u vlastitoj državi i nema potrebe da mora biti u situaciji da se boji vlastitog naroda, ipak velik broj ljudi glasa za HDZ”, rekao je.

Pavliček kaže kako premijer poziva na to da institucije budu neovisne, i da oporba vrši pritisak na DORH i USKOK glede afere Hrvatskih šuma i SMS poruka pa poziva i njega da ne vrši pritisak na DORH.

“Žalosno je da pojedine stvari moraju izvući novinari da bi se njima počeo baviti DORH i USKOK. Najočiti primjer je afera SMS. To sve predugo traje, što se tu ima istraživati ako se vidi iz aviona da se tu radi o trgovanju utjecajem i da su premijerovi suradnici utjecali na zapošljavanje u Hrvatskim šumama. To se vidi iz aviona, to je bitna tema za koju premijer ne govori da je tema, jedino je bitno da imate člansku iskaznicu HDZ-a da bi se mogli zaposliti u Hrvatskim šumama. Bilo koji slučaj koji je pod istragom netko ga mora izbaciti u javnost, to su ili USKOK ili DORH, ne znam. Mislim da će na kraju netko ipak politički odgovarati”, rekao je Pavliček pa je dodao: “Koliko si je truda dao predsjednik uprave Hrvatskih šuma da u roku od 24 sata glasnogovorniku Vlade odgovori imenom i prezimenom osobe koja će biti zaposlena. Tu je jasno da se radi o trgovanju utjecajem”.

Pavliček kaže da bez obzira na pripadnost stranci, neke se stvari moraju obaviti po zakonu držabe.

“Ako se premijer bavi ovim pitanjima, onda ova država nema nikakvih problema. Činjenica je da dva prethodna izborna ciklusa nisu bila u skladu s Ustavom, to pokazuje koliko se poštuju odluke Ustavnog suda. Hrvatski suverenisti su stava da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, to bi bilo najpoštenije, oni krajevi koji su demografski opustošeni će ubuduće u Saboru biti još manje zastupljeni. Iovako imamo preveliku centralizaciju, a onda ćemo imati i centralizaciju Sabora. Tad će prek 50 posto ljudi u Saboru biti iz Zagreba. Ako se danas mijenjaju izborne jedinice sukladno postojećem broju stanovnika, one će se opet morati mijenjati za 10 godina”, rekao je.

Pavliček smatra da je sramotno da u 21. stoljeću nemamo riješen registar birača, a jako je bitno riješiti i dopisno glasovanje, ali uvesti i financijeske kazne za ljude koji se ne odazovu. Hrvatska ima najmanju izlaznost na izbore u Europskoj uniji. Onda vladajuća stranka sa 17 posto svih glasova potencijalnih birača vlada državom”, rekao je.

Komentirao je i zadržavanje na granici sa Srbijom.

“Kao član saborskog odbora za Hrvate izvan Hrvatske, bio sam pozvan na druženje Hrvata u bačko mjesto Vajska, imao sam diplomatsku putovnicu. Na granici sam zadržan tri sata bez obrazloženja. Nakon 3 sata čekanja kao zadnji kriminalac sam dobio očitovanje Srbije da nisam pušten u zemlju zbog rušenja sigurnosti Republike Srbije i njenih građana. Ovo mi je prvi prelazak granice s diplomatskom putovnicom, prije nisam imao problema. Župana Dekanića su pustili, mene su vratili nazad.

