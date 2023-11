“Penava se ne može nositi sa suživotom, zaoštrava tenzije i radikalizira građane”

Podijeli :

U Točki na tjedan gostovali su novinari Jasmina Popović (HRT) i Tomislav Klauški (24sata). Komentirali su političke aktualnosti, s naglaskom na programu obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru i situaciji na Bliskom istoku.

Program obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru koji je predložio vukovarski gradonačelnik može, ali plakat ipak ne. To su zaključci Vijeća za domovinski pijetet koje se sastalo.

“Desni populist koji stalno podgrijava tenzije…”

Jasmina Popović smatra problematičnim da se uoči ovih dana, umjesto da se govori o dostojanstvu i poštovanju prema žrtvama, zapravo stavlja naglasak na to kako će se političari podijeliti.

“Vukovar i Vukovarci ostaju u pozadini”, kazala je dodajući: “Ovdje je Penava postigao svoj cilj. Priča se o tome već dva tjedna, a konačnog rezultata nema.”

No, može li Penava politički profitirati na politizaciji Vukovara?

Tomislav Klauški smatra da Penava to čini već deset godina: “Svaka njegova kampanja i nastup i vladanje u Vukovaru idu prema tome da zaoštrava međunacionalne tenzije i radikalizira građane.”

“On je desni populist koji stalno podgrijava tenzije i ne može se nositi s prosperitetom Vukovara i suživotom”, dodao je.

“Nije mu važan nitko drugi nego Ivan Penava. On je već dugo na vlasti i dovoljno je posijao sjemena u Vukovaru iz kojih bi mogli klijati njegovi glasovi. Njegove poruke možda rezoniraju kod jednog dijela ljudi, a ovi kod kojih ne rezoniraju su već u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji”, ističe Klauški.

“Resornom ministru, da, smeta HOS, da, smeta mu komemoriranje u Vukovaru na način kako to radimo svake godine i ne zanimaju ga tu istine i vrijednosti kakve jesmo, nego ga smeta što će njegova stranka reći, a on će to slijepo slušati. Jedini normalan odgovor u ovom trenutku je ostavka ministra branitelja”, izjavio je Penava.

Jasmina Popović smatra da je ova izjava Ivana Penave potpuno deplasirana: “Ne može se Tomu Medveda stavljati u situaciju da se njemu nešto predbacuje jer je on bio taj koji je branio Hrvatsku. Uopće izvlačenje ministra Medveda u pokušaju da se dodatno raskoli braniteljska populacija ne može dati politički rezultat, ali u svakom slučaju je postignut cilj u smislu da ljudi procjenjuju koja strana je u pravu.”

“Hrvatska se našla u manjini, sama uz SAD i Izrael”

Glavna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se poziva na “trenutno, trajno i kontinuirano humanitarno primirje” između izraelskih snaga i militanata Hamasa u Gazi. Hrvatska je glasala protiv, zajedno s Austrijom, Češkom, Mađarskom, Izraelom, SAD-om i drugima.

Plenković o rezoluciji UN-a: “Podsjetilo nas je na izjave od prije 30 godina…” Oglasio se MVEP, objasnili zašto je Hrvatska glasovala protiv UN-ove rezolucije o Gazi

“U slučaju predmetne rezolucije Hrvatska nije mogla podržati nacrt u kojem se ne imenuje niti spominje Hamas koji je izvršio napad i pokolj civila koji se smatra najvećim pojedinačnim stradavanjem Židova nakon Drugog svjetskog rata”, stoji u priopćenju MVEP-a.

“Hrvatska se našla u manjini i sama uz SAD i Izrael. Nije jasno zašto Plenković govori o nekim principima kada je jasno da smo se svrstali u saveznika”, kazao je Klauški.

“Bilo je normalno očekivati da će se Milanović svrstati na drugu stranu. Imamo dvije vanjske politike koje su dijametralno suprotne, jedna je naslonjena na Rusiju, a druga na Ameriku. Kod svake krize se naš državni vrh tako dijeli, a i društvo”, dodao je.

Brojne europske države su bile suzdržane.

“Suzdržanost je više bila posljedica straha od toga što će se događati na teritoriju Europske unije u slučaju da se zemlje koje imaju velik broj muslimana svrstaju na stranu Izraela. Tu su odlučivali brojni interesi, pri čemu je najmanji problem bilo ono što piše u rezoluciji”, smatra Popović.

Upitana prijeti li sukobu uključenje Hezbolaha, a samim time i prelijevanje sukoba na cijelu regiju, Popović odgovara: “Ne mislim da će se Hezbolah uključiti tek tako. Znamo da će rat prestati onog trenutka kad to odluče SAD i Iran.”

“Hezbolah će procjenjivati političku situaciju. Problem s takvim sukobima je što prestaju kada velikim silama odgovara”, dodala je.

Na pitanje je li se Hrvatska trebala više angažirati na humanitarnom aspektu i pomoći civilima u Pojasu Gaze, Klauški odgovara: “Trebala je iako se Andrej Plenković prije neki dan pozivao na neke principe. Princip je trebao biti da smo za zaštitu svih civila, dakle, budimo suzdržani oko rezolucije, ali nismo rezolutno protiv nje jer se to prevodi da smo protiv prekida vatre i zaštite civila. Mogao se i izbjeći taj problem, ali on se svrstao uz Izrael i SAD, vjerojatno iz strateških razloga i Hrvatska je u situaciji da se moramo opravdavati i strahovati o posljedicama.”

