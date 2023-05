Peović: “Plenkovićeva manipulacija ima učinka na naivne i slabo obrazovane”

Podijeli :

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, gostujući u N1 Newsroomu, govorila je o poreznoj reformi.

Istaknula je da su porezi na dohodak u Hrvatskoj među najnižima u Europi: “Ta neka fama koja se u javnosti stvara o tome da su porezi na dohodak je potpuno izmišljena. Ti porezi uopće nisu visoku”. Peović je pokazala grafiku iz prezentacije same Vlade na kojoj se vidi gdje se Hrvatska nalazi u odnosu na Europu po porezu na dohodak.

Zastupnica pojašnjava: “Ta fama je potpuno izmišljena. Mi smo na samom dnu u Europi. Ti porezi uopće nisu visoki. Tamo gdje imamo uistinu užasno niske poreze, to su porezi na kapital. Tu smo stvarno na začelju Europe. Bogaćenje se porezno do kraja rasteretilo, a porezi koji život znače kao PDV se nisu rasteretili, a imamo visok PDV”.

“Mi bismo trebali imati veći porez na kapital”. Ističe da porez na ekstradobit nije dovoljan, te da bismo trebali imati porez na nasljeđivanje koji imaju i Njemačka i Austracija, Francuska, Danska, Bugarska, itd… “Mi imamo 1.7% stanovništva koji čine krajnji elitni tanki sloj, kao ulje na vodi, koji drži 43% štednje u bankama. Postoji prostor za oprezivanje“.

Ističe da bismo trebali uvesti porez na digitalne divove poput Amazona, Googlea i Facebooka koji ne plaćaju porez u zemljama u kojima nemaju svoje podružnice. “Samo da smo uveli taj porez, a na EU razini će se sigurno uvesti u nekom trenutku, mi bismo već imali 20 milijuna eura više u proračunu. Samo da stavimo jednu najnižu stopu poreza od 7%”. Smatra da tako ne bismo otjerali takve divove iz RH jer ne bismo bili jedina zemlja koja je taj porez uvela. “Mi ga ne želimo uvesti jer naši zakonodavci čekaju da Europa to uvede. U svim stvarima smo negdje na začelju i samo kada nam Veliki brat kaže onda uvodimo takve poreze koji bi sigurno donijeli u proračun neke novce”, kaže Peović.

Govorila je i o problemu zadiranja u mirovinski sustav kroz ovu reformu:

“S ovakvom reformom se taj automatizam isplate iz proračuna gasi. Izuzetno je opasno da taj automatizam isplate mirovina zapravo prestaje i pitanje je hoćemo li s nekim drugim proračunom imati zagarantirane te novce ako Vlada ne bude tako otvorena da postavi stvari na taj način da se iz proračuna isplaćuju mirovine. Općenito, ukidanjem prireza, a navodnim davanjem autonomije lokalnim jedinicama, se poziva one najliberalnije, u negativnom smislu – ekonomski liberalne, da zapravo uvedu flat rate porez, odnosno porez koji će bit jednak za one koji zarađuju najmanje i najviše. Mi smo imali pet reformi bivšeg ministra financija Zdravka Marića koje su sve bile za sitnu buržoaziju, kako je to rekao pokojni profesor Ivo Bičanić. Najveće porezne olakšice su dobili oni koji su imali više od 30.000 kuna bruto plaće. Sada opet imamo istu situaciju da će oni s najmanjim plaćama dobiti ništa ili nešto sitno, a oni s velikim plaćama nešto više. Kad uzmemo u obzir Marićeve reforme zajedno s ovim, onda mi stvarno konstantno imamo najmanje rasterećenje za one najsiromašnije”.

Ističe da smo prema Eurostatu na oko 60% siromašnog stanovništva. “Moramo se pozvati na ono što je ključno, a to je uvođenje dostojanstvene plaće, na što upozoravaju neki sindikati. Dostojanstvena plaća bi trebala iznositi prema nekim izračunima preko 10.000 kuna”.

Smatra da premijer Andrej Plenković manipulira ljude govoreći o povećanju plaća koje je njegova Vlada uvela: “Stalno iznošenje te manipulacije ima učinka na naivne, slabo obrazovane i one koji ne prate odgovor opozicije koji bi trebao biti puno oštriji na te njegove manipulacije. On neprestano govori o većem rastu plaća u njegovom mandatu nego u mandatu SDP-ove Vlade kada je bila jedna od najvećih ekonomskih kriza u svijetu. Trebali smo se uspoređivati s usporedivim zemljama i onda vidimo da smo u skupini zemalja s najnižim plaćama i da su nam plaće najsporije rasle. Dovoljno vam govori da je slovenska minimalna plaća na razini naše prosječne plaće”.

