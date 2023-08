Peović o neradnoj nedjelji: “Ljudi kažu neka im se samo plati, ali ne razumiju”

Podijeli :

Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović gostovala je Novom danu gdje je komentirala rast cijena u trgovinama zbog turizma.

“Pitanje je koliko naši ljudi imaju koristi od tog turizma. Potrebno je podići plaće jer u ljetno vrijeme su se naši ljudi sveli na boravak u kući ili kupovinu u trgovačkim centrima dok stranci uživaju u kulturnim i socijalnim događanjima”, rekla je Peović.

Cijene energije u padu, ali i dalje visoke: “Neka rastu plaće, a ne režije”

“Ljudi su stvarno limitirani, i socijalno i društveno i kulturno. Inflacija je ljudima pojela plaće i mirovine i oni ne mogu zadovoljavati svoje potrebe”, dodala je.

Napomenula je da 60 posto ljudi ne mogu otići na tjedan dana izvan mjesta stanovanja. “Moramo razmišljati kako dići plaće. Prvo je potrebno dići minimalnu plaću koja treba ići na 1.000 eura. Državni službenici govore da će pregovarati da im to bude minimalna plaća, ali mi plaću moramo dići i u privatnom sektori gdje ljudi žive i rade u siromaštvu”, smatra Peović.

Što se neradnih nedjelja tiče kaže da ne čujemo glas trgovkinja i glas radnica. “Gledamo koaliciju dresiranih potrošača koji su navikli kupovati nedjeljom i trgovaca. Sloboda trgovine nije da se radi i profitira nedjeljom, to nije definirano u konceptu ljudskih prava. Nije došlo do zabrane nedjeljom jer se radi 30 posto njih i radnice na moru to itekako određuju. Liberalna Hrvatska je napokon shvatila da one nisu dovoljno plaćene za svoj rad”, dodala je.

“Potrošači imaju logiku – neka im se samo plati, ali ne razumiju da se to njima na kraju ne plati jer kroz slobodne dane u tjednu često budu dodatno zakinute”, rekla je.

