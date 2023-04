Peović o tome da bi bila bolja premijera od Plenkovića: “Hvala kolegi, ali…”

Podijeli :

Saborska zastupnica radničke fronte, Katarina Peović, gostovala je u Studiju N1 gdje je govorila o stranim radnicima, ali i najavama štrajkova.

Peović je rekla da imaju fotografije u kakvim uvjetima žive strani radnici iz Nepala, koje ne smiju objaviti jer bi odmah bili deportirani jer ovise o agregatoru. “Ti ljudi spavaju na golom betonu u sobi bez prozora i smrzavaju se cijelu noć. Neki od njih rade ujutro na građevini da bi popodne vozili za Wolt. To nas upozorava da mi u Hrvatskoj legalizirano uvodimo suvremeno robovlasništvo”, napomenula je.

“Često se krše njihova radna prava zbog nepoznavanja jezika i često ni ne mogu tražiti svoja radnička prava. To je spomenula i pravobraniteljica koja je napomenula da je broj ilegalnih radnika negdje oko 47 posto. To je zabrinjavajuće”, rekla je.

Podsjetila je na slučaj gdje je sin državnog tajnika u MUP-u, vlasnik agencije za uvoz stranih radnika. “Istraga koju sad najavljuje Povjerenstvo za sukob interesa, koja bi sada trebala gledati je li nekom od njegovih radnika izdana dozvola brže nego nekom drugom nema nikakvog smisla. Imamo legaliziranje radnji koje bi nekad bile ilegalne. To je sistemska korupcija koja je legalizirana, a donio ju je zakon o stranim radnicima iz 2018. , upravo kada je sin tog državnog radnika otvorio svoju agenciju. Tada su nam rekli da nam neće pasti cijena rada”, dodala je Peović.

Pogodovanje sinu

Kaže da poslodavac ima pravo objaviti oglas za posao po kakvim god uvjetima želi i ako se nitko ne javi ima pravo na stranu radnu snagu. “Tada sam upozoravala da će doći do nekontroliranog uvoza stranih radnika i loših uvjeta rada”, napomenula je.

“Strani radnici nisu svjesni svojih prava. Poslodavac im obeća jednu plaću, a onda im od toga uzima za smještaj ili najam vozila. Tražimo sada ukidanje tih mogućnosti, ako i ukidanje ovog načina i ponovno uvođenja kvota”, rekla je Peović.

“Ne možemo uvoziti strane radnike kako bi pogodovali takvim poslodavcima koji žele robovsku snagu. Takvi poslodavci nam ne trebaju. Na to je upozorila i sindikalna scena kada su tražili da se zaštiti radnika”, dodala je.

“Ova brutalna liberalizacija nije iz razloga da se htjelo poboljšati izdavanje dozvola i procedure. Htjelo se pogodovati, i to sinu državnog tajnika. Ono – tata će sine sad donijeti taj zakon koji će ti omogućiti da uvoziš strane radnike pod robovskim uvjetima. I to neće istraživati Povjerenstvo jer je to sistemska korupcija”, tvrdi Peović.

Očekivanja od izbora

Spomenula je na liječnike koji će se pobrinuti za sebe, ali ne i za medicinske sestre. “Samo ujedinjeni radnici su najjači, ali samo tako mogu doći do nečega. Medicinske sestre traže rast od 10 posto. Pa to je bijedno. Treba se boriti za sve radnike, ali prvo za one najslabije”, dodala je.

Nedavno je, gostujući na N1, predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao da bi ona bila bolja premijerka od Andreja Plenkovića.

“Hvala kolegi Beljaku, ali naša pozicija je malo specifična i drugačija od ostalih stranaka. Mi kažemo da nije dovoljna zamjena jednih lica drugima, da korumpirane zamijene nekorumpirani, da sposobni zamijene nesposobne, već je potrebna mobilizacija te radne društvene većine koja mora donijeti promjene samostalno. Zato nas može ojačati upravo društvena mobilizacija većine na čijim se leđima upravo ovo obija”, smatra.

“Tu je i pitanje našeg gospodarskog razvoja i zašto smo se sveli na turizma. Mora se postaviti pitanje što je značila prodaja Ine i treba li ju nacionalizirati”, dodala je.

Što se koaliranja tiče kaže da im je ta elektivna politika najmanje zanimljiva. “Naravno, svima nam je u interesu da ostavimo dobar rezultat na izborima, ali to želimo na način da uistinu stanemo na stranu te društvene većine. To je problem kod nas, ta priča da ćemo zamijenit jedna lica drugima i zato imamo malu izlaznost. Ljudi ne vjeruju tom narativu, da su jedni manje korumpirani od drugih”, rekla je Peović.

