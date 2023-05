Podijeli :

Oleg Butković, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar prometa, gostovao je u Studiu uživo u kojem je govorio o poreznoj reformi. Političarima koji su najavili dizanje stope poreza na dohodak poručio je: Niste za politiku!

Butković je odgovorio oporbi koja je jako kritična prema poreznoj reformi. Podsjetimo, oporba, pogotovo gradonačelnici velikih gradova – Splita, Rijeke i Zagreba, govorili su kako nije riječ o poreznoj reformi već u biti obračun s njima.

Ministar kaže kako smo imali nekoliko krugova poreznih reformi koje su išle u pravcu rasterećenja gospodarstva, a u to isto vrijeme, od 2017. godine do danas, lokalnoj samoupravi rasli su prihodi u iznosu od milijardu eura. “Tako da je to danas preko 17 i pol milijardi kuna. Svima su kontinuirano rasli prihodi”, istaknuo je Butković.

Podsjetio je na jučerašnje predstavljanje reforme koja je pokazala kako je vlada na sve krize u mandatu jako dobro reagirala, da smo se brzo vratili i da je Hrvatska u vrhu EU po gospodarskom rastu.

“U vrhu smo Europske unije po gospodarskom rastu, a pararelno s tim rasla je miimalna plaća, prosječna plaća, mirovine i sve to skupa”, tvrdi ministar.

Napomeno je da s druge strane svi imaju na raspolaganju enormna sredstva iz Europske unije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, Nove financijske perspektive, ITU mehanizma, kojeg koriste isključivo gradovi.

“Pri tome strahovito su rasli prihodi JLS kad govorimo o porezu na dohodak”, rekao je Butković.

Kaže da su gradovi rasporedili ravnopravno rasporedili tamo gdje su im bili potrebni, ali napominje da u isto vrijeme nitko nije pohvalio Vladu za dobar posao jer su nekima rasli prihodi preko 200 posto. “A Zagreb, Split, Rijeka i Osijek su rasli prihodi od 39 posto do 60 posto”, kaže Butković.

Rekao je da uvijek može biti bolje, ali da je Hrvatska na boljem mjestu nego 2016. godine. “Mi smo iši s ovom reformom kako bi povećali neto plaće svima, a poglavito onima koji su do sada u prijašnjim kruhovima reformama izostavljeni, jer nisu bile u poreznim škarama”, rekao je Butković.

Kaže i da će se onima iznad 1300 eura povećati primanja, zbog osobnog odbitka kojeg imaju, ali manje.

“Tako da je ovo jedan pošteni pristup da oni koji imaju najmanje plaće, dobiju više, oni s visokim plaćama dobiju manje”, rekao je ministar.

Spomenuo je najavu oporbenog zastupnika da će Grad Zagreb ići s najvećom stopom poreza na dohodak.

“Možete vi zamisliti nekoga tko u polovici u ove godine najavljuje maksimalno povećanje poreza na dohodak, tko god to izjavi nije za politiku jer zato što će ove godine rast porez na dohodak i Gradu Zagrebu njima kontinuirano rastu prihodi i u polovici ove godine ne može nijedan načelnik, gradonačelnik ili bilo tko tko vodi lokalnu samoupravu najaviti povećani porez jer on će imati povećane prihode već ove godine”, tvrdi Butković.

Rekao je i da bi on bio sretan, da mu je vlada u vremenima krize, kad je on bio gradonačelnik, 2008., 2009., 2010., do 40 posto porasli prihodi. “Bio bi uspješniji gradonačelnik nego što sam bio”, rekao je Butković.

“Ovom poreznom reformom nitko se neće oslabit, povećat će se neto plaće svima, i poslodavci su najavili dizanje plaće, Vlada je najavila dizanje plaće službenicima, i automatski će se dizati prihod od poreza na dohodak. Znači država je u nekom kontinuiranom rastu, pa ćemo s ovom mjerom potaknuti da rast bude još veći”, smatra Butković i podsjeća da gradonačelnici i načelnici imaju na raspolaganju razne fondove i mehanizme.

Odgovorio je i na kritike da je Vlada gradonačelnike i načelnike stavila u nezgodan položaj dajući im mogućnost da sami određuju kome će, a kome neće rasti neto plaće.

“Mi smo čitavo ovo vrijeme išli na jačanje lokalne samouprave, fiskalno smo ih jačali, a ovo je odluka koja ide u tom smjeru”, kaže ministar i ponavlja da imaju mogućnost da spriječe da im pada prihod.

Na pitanje o porezu na kuće za odmor kaže da postoji točno određena stopa od 5 do 15 kuna i nitko to ne može dignuti koliko hoće. Također rekao je da su cijene komunalnih naknada i vode, namjenski prihodi i ne mogu se miješati s prirezom. “To nema veze jedno s drugim”, kaže Butković.

Rekao je i da se oporba ne mora složit s onim što radi vlada, ali ovo je šesti krug porezne reforme koju radimo. “Rast gospodarstva usporio, inflacija pada, i ovo je situacija kad se ove odluke donose”, rekao je Butković i naglasio da je odluka dobra.

