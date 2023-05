Petek: Tomašević s privatnikom potpisao više ugovora nego Bandić u 10 godina

Podijeli :

Nezavisni zagrebački vijećnik Renato Petek govorio je u Novom danu o propalom modelu gospodarenja otpadom u glavnom gradu.

Petek govori kako je stigla i polovica mandata gradske vlasti, a ne nazire se rješenje za jedno od ključnih obećanja Tomislava Tomaševića, ono zbog čega je možda i postao gradonačelnik – pitanje otpada.

“Novi gradonačelnici su krenuli u realizaciju svojih obećanja. Mi još uvijek ne možemo u tim gradovima govoriti o sustavu gospodarenja otpadom, možemo govoriti o segmentima poboljšanja. U Gradu Zagrebu, ne samo da su spori nego je problem i u kojem se smjeru ide, građanima nije jasno, a bili su jako zainteresirani za promjenu koja je izostala”, govori zastupnik.

“Građanima je bitnije da je grad čist i da je uredno, ali taj osnovni uvjet pružanja usluge je izostao”, kaže on.

Kad govorimo o modernim rješenjima, Petek smatra da su podzemni spremnici jedan od prioriteta. “Mnogi su gradovi napravili ogromne pomake, Varaždin je postavio stotine spremnika, U Splitu su na pola puta od zacrtanog cilja, a Zagreb je – nula. Mi imamo nove vrećice, novi način naplate koji je nešto poboljšao u smislu pravednosti tog računa, ali nemamo jasnu predodžbu ni rezultate. Kupuju li se vrećice više ili manje? Kakva je situacija s Jakuševcem? Naše smetlište… Kad ne recikliramo otpad, onda ga još uvijek primitivno bacamo na smetlište”, kaže.

On smatra da je izostala i edukacija i motivacija građana.

Ogroman je broj lokacija ilegalnih odlagališta u Zagrebu, ljudi na više od 600 mjesta bacaju smeće u prirodu. Petek kaže da je uglavnom riječ o obali Save i podsljemenskoj zoni. “Nevjerojatne količine otpada završavaju u prirodi”, kaže on, objašnjavajući da građani prijavljuju takve situacije, a počinitelji budu kažnjeni – ako se uspije otkriti tko su. Grad Zagreb, prema njegovim riječima, nije uspio povući europska sredstva za čišćenje otpada iz prirode i postavljanje kamera. “Sad imamo jedan veliki kaos. Kad krene obnova, a kreće, nepoznato je gdje će taj otpad završiti jer Grad Zagreb nije uredio gdje će se cigle, beton i šuta moći odložiti i onda oporabiti za izgradnju”, govori.

Što se tiče nestanaka tople vode, Petek kaže kako je dobro da je HEP počeo ulagati u zamjenu cijevi. “Bolje da ih zamijenimo tijekom ljeta… Nisu znali da će biti ovako hladno pa su ugasili grijanje, a došlo je i do pucanja cijevi. Nažalost, takve će se situacije događati dok se ozbiljno ne ulaže u infrastrukturu. Dok se ne ulaže u infrastrukturu obrane od poplava, onda imamo poplave…”, govori.

Trava u nekim zagrebačkim kvartovima do koljena, nema plana košnje. “Sad buja zelenilo, dodatno potaknuto kišama. Oni ne mogu kositi ako je pljusak, tako su dali obrazloženje. Grad je prije bio zapušten, sad je prljaviji i neodržavaniji nego prije. Nakon dvije godine mandata možemo zaključiti da promjena nije uvijek dobra. Nije dovoljno zaustaviti loše politike nego treba uvesti dobre politike i dobra rješenja”

Komentirao je i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“On još nije izabrao pročelnike, on još ima stare pročelnike. Važnije od toga je to što vidi da je obećanja koja je dao teško realizirati u jednom mandatu. Jedno od ključnih je bila kritika od svih, i od mene, suradnja s privatnicima koji oporabljuju otpad. I što se događa? On je s tim privatnikom u dvije godine mandata potpisao više ugovora nego Bandić u 10 godina i ovaj je zaradio isto toliko više novca. A došli ste i narasli na kritici tog sustava, niste ništa promijenili i građani ne mogu vjerovati da će se nešto dogoditi. Jakuševac se neće zatvoriti, i dalje trpamo smeće na brdo. Kompostanu nemamo, sortirnica… Hoćemo li dobiti novu energanu, kao u Sloveniji? I on mi kaže: ‘Nećete me navući da kažem ni da ni ne'”, rekao je Petek.

