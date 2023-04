Podijeli :

SDP-ov gradski zastupnik Renato Petek pred sjednicu gradske Skupštine ustvrdio je da će "vrtići u Zagrebu za dio korisnika značajno poskupiti". "Time se nastavlja puzajući udar gradske vlasti na standard građana, opet redatelje s djecom, i to onih najsiromašnijih, a bez dostupnih informacija i obrazloženja efekata promjena ove mjere", kaže SDP-ov gradski zastupnik i tvrdi da će "prijedlogom gradonačelnika biti pogođeni oni koji su do sada vrtić plaćali najmanje, dok će za one s najvećim plaćama i prihodima cijena ostati ista".

“Poskupljenja variraju od 25 – 100 posto! Poskupljenje usluge vrtića ovisi o povećanju prihodovnog cenzusa, plaća, ali i neoporezivih prihoda zbog kojih će dio korisnika ući u višu cenzusnu grupu. Poskupljenje od 100 posto, pogodit će one najugroženije, siromašne s niskim primanjima, koji su plaćali najniži iznos participacije, a takvih je korisnika usluga gradskog vrtića u Zagrebu najviše! Dok će oni s najvećim oporezivim i neoporezivim prihodima plaćati po najvišoj cenzusnog grupi istu cijenu usluge vrtića kao i do sada”, tvrdi Renato Petek.

Dodaje da se time nastavlja puzajući udar gradske vlasti na standard građana, opet redatelje s djecom, i to onih najsiromašnijih, a bez dostupnih informacija i obrazloženja efekata promjena ove mjere.

“Prijedlogom Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića, koja će se sutra naći na klupama zastupnika Gradske skupštine, mijenja se način izračuna cenzusa, iz prihodovnog u dohodovni, a o njemu ovisi visina participacije roditelja i skrbnika u cijeni gradskih vrtića”, tvrdi Petek.

Kaže da je nevjerojatna činjenica da će prijedlogom gradonačelnika Tomislava Tomaševića biti pogođeni oni koji su do sada vrtić plaćali najmanje, dok će za one s najvećim plaćama i prihodima cijena ostati ista!

“Oni koji će zbog povećanja plaća, ali i novog obračuna neoporezivih prihoda ući u višu cenzusnu grupu, poskupljenje će biti 100 posto, a pogodit će one najugroženije, siromašne s niskim primanjima”, kaže Petek i napominje da je takvih je korisnika usluga gradskog vrtića u Zagrebu najviše!

“Dok će oni bogati, s najvećim prihodima plaćati u najvišoj cenzusnog grupi istu cijenu usluge vrtića kao i do sada. Prijelaz u višu cenzusnu grupu 2 i 3, znači poskupljenje za 50 posto, a u najvišu oko 25 posto. Pretpostavlja se da će dio korisnika poskupljenje osjetiti već od ove jeseni, a puno veći broj korisnika vrtića, sljedeće godine”, rekao je SDP-ov zastupnik u Skupštini.

“Ova gradska uprava po ovom pitanju gora je i od Bandićeve”

Naglašava kako je šokantno da o ovom prijedlogu izmjeni spomenute Odluke, na brojnim medijskim istupima gradonačelnika i suradnika, nije bilo riječi o efektu donošenja ove mjere, niti je zastupnicima predstavljen njen financijski učinak.

“Slično se dogodilo kada je za dio građana poskupljivao odvoz otpada, komuniciralo se samo ono što ide u korist gradskoj vlasti. A poskupljenje usluge je najviše pogodilo samce, one koji žive u stanovima i one koji imaju djece koja koriste pelene. Sada opet imamo udar na roditelje s djecom! Ovaj pokušaj da izglasavanje Odluke prođe bez dubinske analize i otvorene komunikacije, samo je nastavak zatvorenosti i netransparentnosti ove gradske uprave, koja je po tom pitanje gora i od one Bandićeve”, upozorava Petek.

Objasnio je i što se ključno mijenja u obračunu temeljem kojeg se svake godine izračunava iznos koju građani plaćaju sudjelujući u cijeni vrtića.

“Do mjesečnog iznosa dolazi se izračunom prosječnog mjesečnog dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog u prethodnoj godini te o vrsti i trajanju programa. No sada se osim oporezivih, u dohodovni cenzus zbrajaju i neoporezivi primici kao što je dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću, nagrade te troškovi prehrane radnika. Izostavljeni su samo primici temeljem socijalnog statusa djeteta i roditelja”, tvrdi Petek i dodaje da se mijenjaju i pragovi cenzusnih grupa za oko 8 posto, iz kojih proizlaze cijene usluge vrtića koje plaćaju roditelji i skrbnici te da se participacije u četiri grupe kreću od 20, 40, 60 i 80 eura za cjelodnevni program.

“Stoga će se spomenuto povećanje mjesečnih troškova za korisnike vrtića dogoditi ukoliko iz niže, a zbog viših prihoda, uđu u višu cenzusnu grupu. Tako će svakome tko uđe u višu cenzusnu grupu usluga vrtića poskupjeti minimalno 240 eura godišnje po djetetu”, tvrdi Petek.

Upozorava kako su mnogi su tijekom kovid i ekonomske krize dobili veće plaću, a posebno kroz neoporezive primitke koje je poticala i Vlada RH, a za koju su se izborili radnici u nedavnim prosvjedima ili sindikalnim akcijama te da će im sada Gradska vlast dio toga oduzeti u tihoj akciji izmjene ove Odluke ukoliko imaju djecu u gradskim vrtićima.

“Naglašavam da su participacije građana za vrtiće u Zagrebu najniže te se baziraju na staroj ekonomskoj cijeni vrtića od oko 1900 kuna / 252 eura. No ukoliko se ide u reformu sustava ili pak poskupljenje usluga, onda to treba transparentno objasniti javnosti i sve otvoreno komunicirati. I tada bi predložio da se formira i dodatna grupa, kako bi onima s najvećim prihodima također poskupila usluga vrtića”, rekao je gradski zastupnik.

Pita se kakva je to socijalno osjetljiva gradska vlast koja povećava cijenu vrtića bez jasnih informacija i obrazloženja?

“I to najviše najsiromašnijima koji su jedva dočekali povišicu primanja kako bi preživjeli ekonomsku krizu i inflaciju. Posebno je problematično što do povećanja cijena vrtića dolazi u vrijeme kad se gradska uprava hvali stabilizacijom financija grada i spašavanjem cijelog sustava od stečaja te pozitivnim poslovanjem Holdinga”, zaključio je Renato Petek.

