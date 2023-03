Tomaševića vlast odustala od megaprojekta na zapadu grada?

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Izgradnja Jarunskog mosta gradskoj vlasti više nije prioritet jer, tvrde, promijenile su se okolnosti vezane za taj megaprojekt koji Zagrepčani čekaju više od 40 godina.

“Ja mislim da je prvo nulta točka da ojačamo postojeće mostove prije nego što gradimo novi most i to je nešto što se možda politički neće toliko vidjeti kao novi most, ali ja ću mirno spavati jer znam da sam napravio apsolutno sve što je potrebno da ovaj grad bude sigurniji ako bude novi potres”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Slaba je to utjeha Milici Sparavalo čija je kuća oštećena u potresu, ali ne smije ju obnavljati jer se nalazi na budućoj trasi prometnice koja bi jednom išla prema mostu. Zbog svega toga život joj je pretvoren u kaos, a zemljište ne smije ni prodati, piše HRT.

“Nama više čekanje nema smisla. Pustite nas da možemo raspolagati svojom imovinom”, kaže Milica Sparavalo, čija je kuća samo je jedan od 150 objekata koji se nalaze na trasi i čekaju rušenje.

Tomašević planira podići željezničku prugu na šest metara visoke stupove? Tomašević za N1 o toplo-hladnom odnosu s Plenkovićem: Naravno da postoje tenzije

Stručnjaci kažu da je Jarunski most klasičan primjer kršenja različitih zakona koji su na kraju doveli Grad u nepovoljnu situaciju.

“Izdavale su se građevinske dozvole u koridorima koji su bili definirani GUP-om i nekim drugim dokumentima i to je ono što je problem. Problem je što je država neke stvari legalizirala”, rekao je Marko Ševrović, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

Jarunski most povezivao bi zapadni dio grada i Novi Zagreb te bi njime dnevno prometovalo 15 tisuća vozila, a planiran je i tramvaj. Nastavak projekta podržao je i dio oporbe. Čak su predložili i amandman kojim bi se stvar pomaknula s mrtve točke.

“Tim amandmanom smo predvidjeli 2 milijuna eura za izradu projektne dokumentacije, to je glatko odbijeno, znači ne smanjeno, nego odbijeno i već se tu vidjelo da njima taj projekt nije u fokusu!, rekao je Kristijan Jelić, gradski zastupnik HSLS-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Nuklearni fizičar o ratu: Ne zaboravite što Ukrajina ima potpisano s Kinom