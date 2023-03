Podijeli :

Robert Anić/PIXSELL

Renato Petek, zastupnik u skupštini grada Zagreba, gostovao je u N1 studiju i komentirao aktualne probleme u Gradu Zagrebu.

Mjera roditelj odgojitelj pala je na sudu. Gradonačelnik je najavio da će se taj novac uložiti u izgradnju vrtića. “Problem je što se radila revizija mjere, a nije se paralelno pripremila infrastruktura da bi se ta djeca mogla zbrinuti, kaže Petek i nastavlja: “Ova vlast ima neobičan odnos prema poduzetništvu – mogli su s privatnim vrtićima dogovoriti povećanje subvencije pa da oni prošire svoje kapacitete i to se moglo napraviti u godinu dana”.

Kad je riječ o stanju u Čistoći, kaže: “Cilja se da se sve vrste otpada odvoze jednom tjedno. Sve jako sporo ide i građani su zbunjeni. Pobrojao sam osam malih promjena u režimu odvoza, to ljudi više ne mogu popratiti. Sustav još uvijek ne funkcionira dobro, iako vjerujem da će se uigrati. Nije fer sve svaljivati na staru vlast. U ovom slučaju nema nevinih. Niti oni koji su prethodno upravljali, očito nisu dobro upravljali, a sada nagomilani problemi nisu promptno riješeni, a mogli su biti”.

Tomašević o poskupljenju vode: To je nužno da bi sufinancirali “Projekt Zagreb”

Komentirao je i prosvjede radnika Čistoće: “Dobro da je došao među radnike. Zbunjujuće je bilo da je u prva tri dana prosvjeda su išli sa prijetnjama – mi ćemo vam otkazati ugovore i slično – nije se otvoreno komuniciralo. Radnici su se pobunili i zbog odnosa prema njima”, smatra Petek. “Kolektivni ugovor je potpisan, ali u njemu je rečeno da se mora donijeti nova sistematizacija. Sistematizacija je trebala biti donesena do 28. 2., a nije. Sada postoji dodatnih sedam dana koji su ugovoreni. Poslije toga, prosvjedi su opet mogući ako se to ne riješi”.

Aktualno su pitanje i problemi vodovodne mreže, na što Petek kaže: “Gradonačelnik farba javnost od prilike do prilike i govori različite informacije. Nekidan je tvrdio da se uopće nije ulagalo 20 do 30 godina, danas kaže ulaže se svake godine nešto – to je zapravio puno bliže istini. Mi svake godine dobijemo izvještaj iz vodovoda. Gradonačelnik sad kad kaže da mu je potreban novac za projekt Zagreb, veliki projekt koji se priprema godinama, ali za koji Grad uopće nije spreman aplicirati. Kad sam postavio pitanje što je s pripremom materijala za apliciranje na fond Kohezije, rečeno mi je da se možda stigne do kraja godine. Grad nije spreman i neće biti još godinu dana”, upozorava Petek.

Poskupljuje voda u Zagrebu. Tomašević najavio i promjenu u odvozu otpada Ravnatelj Lisinskog kojeg je razriješio Tomašević: “To više govori o njemu”

“Grad je mogao učiniti neke druge stvari da prevenira poskupljenja, a to je upravo u cijeni električne energije jer mi ispumpavamo velike količine vode, a 50% nam onda iscuri, dakle ispumpavamo vodu i ponovno je moramo upumpati u sustav. Koristimo stare pumpe koje su mogli modernizirati. Mogli smo koristiti za te pumpe obnovljive izvore energije gdje zelena vlast također nije učinila ništa. I treće, mogli su pripremiti aplikaciju za EU fond što još nisu i još godinu dana neće. Sad poskupljivati jer će se sad nešto već napraviti, to nije točno. Ove godine će biti doslovno nula centimetara obnovljivih cijevi vodovoda. Tog novca uopće nema, niti se apliciralo, pa se ne može ni početi trošiti”.

Kad je riječ o podstanarima u Zagrebu, “U planu je bila izgradnja nekoliko objekata u kojima bi se poticalo podstanarstvo i za mlade. Jedan od takvih planiranih projekata je zgrada u Podbrežju koja je stopirana iz nepoznatih razloga. Povremeno se spominje da je to jedna pokazna zgrada koja će se dati u povoljan najam mladima, kao model koji bi Zagreb trebao poticati”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.