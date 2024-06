Peternel o koaliciji DP-a i HDZ-a: Pravi test dolazi u rujnu

Podijeli :

Igor Peternel, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, u N1 Studiju uživo s našom Sandrom Križanec razgovarao je o izboru ustavnih sudaca i funkcioniranju koalicije DP-a i HDZ-a.

Najprije je komentirao slučaj na KBC-u Rebro gdje su preminula tri pacijenta koja su bila zaražena legionelom. “Ne znam što se tamo događa, saznat ćemo, to sve skupa ne zvuči dobro i treba ispitati.”

Dodao je da nije za model po kojem se u bolnice kadrovira ljude po stranačkim pripadnostima.

Komentirao je i izbor ustavnih sudaca. “Ovakav odabir je za sada jedini mogući, ne vidim drugi model po kojem bi se moglo birati ustavne suce.”

“Pravi test dolazi u rujnu”

Peternel se osvrnuo i na koaliciju s HDZ-om. “Još nije ni krenulo, završili su prvo jedni pa drugi izbori, dolaze godišnji odmori, sad je neka vrsta uhodavanja, još nije išao rebalans proračuna. Pravi test dolazi u rujnu.”

Što se tiče koalicijskih sastanaka, navodi da su korektni, ali i da postoje određni problemi.

“Korektni su, ima nekih problema, to nismo tajili, a vidjet ćemo kako će funkionirati dalje. Primjerice, izvješća koja dolaze od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i za djecu, dolaze iz razdoblja kad smo bili itekako kritični, tražili njihove ostavke. Sad bi kao parlamentarna većina trebali podržavati ta izvješća, a to je teško jer sadrže politike protiv kojih smo bili i protiv kojih smo i danas. To jesu određeni izazovi i nastojat ćemo to prebroditi”, rekao je Peternel.

“Nije mi jasno zašto je HDZ-u toliko važan Pupovac”

Osvrnuo se i na Milroada Pupovca i nadolazeće glasovanje o predsjedniku Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

“Pupovac nije dio vladajuće većine i još ćemo razgovarati o glasovanju za njega kao predsjednika Odbora za prava nacionalnih manjina. To nije dio izvršne vlasti nego parlamentarne”, rekao je.

“Nije mi jasno zašto je HDZ-u toliko važan Pupovac da zbog njega žele obezvrijediti sve klubove koji djeluju u Saboru, imaju tri člana i imaju jednog potpredsjednika, a oni žele jednom klubu dati i predsjednika i potpredsjednika odbora i na tome inzistiraju. Meni je to čudno”, dodao je Peternel.

Osvrnuo se i na Stjepu Bartulicu koji je privukao dosta pažnje dolaskom u stožer stranke u Ferrariju. “To je možda vama medijski jedna najzanimljivija afera otkad postoji Hrvatska. Digla se prašina oko ničega.”

