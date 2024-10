Petrov otkrio hoće li Most stati uz Plenkovića ili Milanovića oko slanja vojnika

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Mosta Božo Petrov je u izjavi medijima istaknuo kako je Most oštro protiv slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu, niti je za to da Andrej Plenković na bilo kakav način skuha i pripremi situaciju da Hrvatska bude zrela za takvu ulogu.

Mate Granić o slanju časnika u Wiesbaden: Milanović je napravio povijesnu pogrešku Antunović o Milanoviću i Plenkoviću: Njihovo ponašanje ugrožava interes Hrvatske

“Macron je jasno nacrtao željeni smjer i sve što i izdaleka miriše na to, Most neće podržati. Ono što Hrvatska treba i što radi jest da šalje humanitarnu i vojnu pomoć. Ne sudjeluje u ratu! Hrvatska je članica NATO-a, Ukrajina nije. A svi oni koji vole zveckati oružjem, koji se vole junačiti tuđom krvlju, neka se slobodno sami prijave kao dobrovoljci. I to ne znači da vjerujem predsjedniku Milanoviću kada kaže da je ovo odlazak NATO vojnika na ukrajinsko račište, nego vjerujem svom zdravom razumu i iskustvu rada sa Andrejem Plenkovićem i HDZ-om. Ja točno znam na koji način se ponaša i oni lagano kuhaju situaciju i vode koračić po koračić do željenog cilja. I to traje dok ne skuhaju dovoljno i ne kažu pa evo sve smo do sad odradili. Sutra je Wiesbaden, prekosutra će biti Krakow, nakon toga će biti Harkin. Oni vrlo jednostavno na takav način djeluju. Bilo što, što i najmanje miriše na takav ishod, Most neće podržati. A to kakav stav ima Zoran Milanović ili neki drugi to me iskreno uopće ne interesira. I on je određene stvari izjavljivao u Hrvatskoj pa potpuno se suprotno ponašao negdje vani”, rekao je Petrov.

Naglasio je kako godinama nemamo usuglašenu vanjsku politiku, pa je tako i skorašnji summit u Dubrovniku još jedna u nizu predstava predsjednika Vlade koji skuplja svoje političke bodove na takav način.

“Zato je on i išao u Ukrajinu tko zna što je sve izobećavao tamo pa je vjerojatno i zbog toga ljut jer ne teče sve kako je htio. Summit je kap”, rekao je Petrov.

Na pitanje o Domovinskom pokretu i njegovoj ulozi, odgovorio je kako oni u ovom trenutku objektivno više ne mogu ništa jer su stiješnjeni i ako ne budu slušali Andreja Plenkovića, neće postojati na političkoj mapi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Selak Raspudić o misiji potpore Ukrajini: Ne vjerujem Milanoviću iz dva razloga Sandra Benčić: Imamo dosljedan stav kako Hrvatska treba pomagati Ukrajini