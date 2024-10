Sandra Benčić: Imamo dosljedan stav kako Hrvatska treba pomagati Ukrajini

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo, Sandra Benčić, gostovala je u N1 studiju uživo kod Anke Bilić Keserović.

Predsjednik Zoran Milanović odbio je prijedlog Vlade da hrvatski vojnici sudjeluju u misiji potpore Ukrajini te će sada isti prijedlog ići pred zastupnike Sabora.

Benčić kaže da prvo trebaju pročitati prijedlog i dogovoriti s našim Klubom zastupnika. “Imamo dosljedan stav kako Hrvatska treba pomagati Ukrajini. Mi smo ranije donijeli prijedlog zaključka i pobrojali u kojim aktivnostima Hrvatska treba sudjelovati. Plenković je tada odbio taj zaključak, a sada sudjeluje upravo u tome. Ne razumijem zašto premijer ne inzistira da Hrvatska sudjeluje tamo gdje ima najveće kapacitete, a to su razminiranje, smještaja izbjeglica ili obnove”, zapitala se.

“Moramo pomoći Ukrajini”

“Mi od prvog dana govorimo da se radi o neopravdanoj agresiji Rusije na Ukrajinu, to je kršenje međunarodnog prava. I mi i cijela EU moramo pomoći Ukrajini u humanitarnom smislu, i smislu civilne pomoći, ali i vojne pomoći”, rekla je i navela da ne zna što točno u ovom prijedlogu sada piše.

“Kada naši vojnici odu na neku misiju, oni ulaze pod zapovjedništvo te misije. U tom slučaju, oni unutar te misije mogu danas biti u Njemačkoj, a sutra u Poljskoj. Za sada znamo da ta misija ne bi išla na teritorij Ukrajine. Mi želimo da se Hrvatska pozicionira na drugim aktivnostima, a ne direktno vojno”, dodala je.

“Prema svim informacijama koje imamo, mi nismo sada na poziciji da bi slali naše vojnike u takvu misiju. Mi i sada aktivno pomažemo u razminiranju Ukrajine, što je važno jer Hrvatska ima tvrtke koje se bave time, pa idemo raditi ono u čemu možemo biti najbolji. Mi sigurno ne možemo parirati jednoj Njemačkoj po pitanju broja vojnika”, istaknula je Benčić.

Što se potencijalnog povlačenja vojnika iz misije tiče, kaže da je to na izvršnoj vlasti te da Sabor tu nema ingerenciju.

“Plenković nema hrabrosti”

“Ne znam ima li predsjednik isti stav kao i mi. Ne dozvoljavamo nikome da time manipulira. Način na koji je Plenković manipulirao glasanjem o ranijoj misiji EUMA je besprizoran. On time potvrđuje moj stav o njemu, a to je da on nema hrabrosti, niti kapaciteta, postavljati hrvatsku vanjsku politiku na način koji nas pozicionira u svijetu. On jedino može izvršavati nešto što je negdje drugdje rečeno ili dogovoreno”, rekla je.

“To se vidjelo sada na pitanju Palestine. Mi smo dali prijedlog u Saboru oko priznanja Palestine, ali i zaključak kojim bi RH tražila da se provedu odluke Međunarodnog suda pravde, ali on to ne može. On će to napraviti kada Ursula ili netko drugi kaže da treba ići u tom smjeru. Mene je sram da nakon 30 godina, zemlja koja je bila u ratu, ne može imati suverenu vlastitu politiku”, dodala je.

Ne slaže se sa stavom predsjednika Milanovića da je slanje vojnika ulazak u rat. “Ono što mene najviše brine jest da se ne nazire kraj ratu. Situacija je takva da brine i one koji su mislili da će rat brzo završiti”, navela je.

