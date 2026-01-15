aktualno prijepodne
Zastupnici rešetaju Piletića: "Dokle god ste vi mali od Plenkovića, ništa se promijeniti neće. Sramota!"
Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici vratili su se svom redovnom poslu, 'aktualnim prijepodnevom' Hrvatski sabor počeo je novu, 9. sjednicu koja će potrajati do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana.
Premijeru i ministrima zastupnici postavljaju 39 pitanja. Ždrijeb je htio da prva to učini nezavisna Boška Ban, a posljednji Mostov Zvonimir Troskot.
Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije prije aktualnog prijepodneva i komentirao jučerašnje optužbe koje je uputio medijima vezane uz dizanje socijalnih naknada: "Zašto bih se ispričao? Čitajte naslovnice i oni koji su se pronašli neka gledaju. Nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao, rekao sam pojedini mediji. Osnovica je bitna, imao sam jasan press."
"Koliko je ljudi gledalo web Vlade je malo u odnosu na medije", dodao je odgovarajući na pitanje o tome je li vidio da ni na stranici Vlade u naslovu nije pisalo "osnovica" te je naknadno ubačena.
"Malenica kaže da je riješio sve s ovima iz SDP-a za ustavne suce, to je dobro. Da su pristali na 2:1", dodao je na kraju premijer kroz smijeh.
12:47
prije 0 min.
Zekanović: Hajdaš Dončiću treba asistent
Hrvoje Zekanović (HDS) smatra da je Piletić jedino pogriješio što nije uveo kategoriju "asistenata za saborske zastupnike, a Hajdaš Dončiću bi trebao jedan".
12:45
prije 2 min.
Jakšić Piletiću: Osjećate li političku odgovornost?
Piletiću je pitanje postavio i Mišel Jakšić: "Imali smo danas prilike čuti o incidentima s djecom u institucijama, o onima koji su preminuli a nisu dočekali inkluzivne dodatke, o stanju u domovima za starije. Da li osjećate političku odgovornost, a ako je ne osjećate tko je onda kriv za taj crni, ružan moziak koji pokazuje ljudima da kad im je najpotrebnije, država nije spremna stati iza njih?" upitao je Jakšić.
12:43
prije 5 min.
Šimpraga postavila pitanje Šušnjaru
SDSS-ova Anja Šimpraga upitala je ministra gospodarstva Antu Šušnjara o naknadama koje dobivaju lokalne jedinice od vjetroelektrana, a koje su, ocijenila je, sramotno niske, a Šušnjar je rekao da rade na "rješavanju ovog, ne bih rekao, problema jer su to stečena prava o kojima predstavnici lokalnih jedinica nisu vodili računa kada su izdavali dozvole".
"Radimo na poboljšaju prihoda jedinica lokalnih samouprava i vrlo blizu smo tog rješenja", dodao je.
12:07
prije 41 min.
Ahmetović Piletiću: "Boli vas briga"
Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru Piletiću vezano uz slučaj u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raskaj" gdje je jedno dijete zapaljeno.
"Koliko je nadzora udomiteljskih obitelji i instiucija provedeno, koliko je sankcionirano i što poduzimate da bi se ovakvi incidenti spriječili?"
"Jedna incidentna situacija karakterizirana je kao okvir u kojim se to stalno događa. Socijala je kriva za sve stalno se ponavlja i ušla je u književni diskurs. Kolegice i kolege, molim vas udarajte po ministru, meni osobno, ali ostavite se socijalnih radnika, inspektora koji su povećali broj nadzora za 300 posto. Ništa ne valja. Tko brine o toj djeci dok se Ahmetović nije sjetila "Slave Raškaj". Za situaciju nije odgovoran niti jedan zaposlenik "Slave Raškaj" niti jedan socijalni radnik u Hrvatskoj", odgovorio je Piletić.
Ahmetović mu je rekla da o floskulama može govoriti na Predsjedništvu HDZ-a: "Vas boli briga, ministre."
"Dokle god ste vi mali od Plenkovića i dokle god se možete tako ponašati učeći od njega do tada se ništa promijeniti neće. To je sramota za vas, Vladu i cijelo društvo", dodala je.
11:50
prije 58 min.
Piletić: To je ostavština SDP-ove Vlade
Martina Vlašić Iljkić pitala je ministra Piletića za izjavu premijera Andreja Plenkovića u kojoj optužuje medije za lažne naslove oko podizanja osnovica socijalnih naknada.
"U četiri godine imali ste nula povećanja za osobnu invalidninu, nula povećanja za druge osnovice, nula povećanja za roditelje njegovatelje. To je ostavština SDP-ove Vlade i onda mi je jasan narativ kojim vi želite progovarati o socijalnim politikama. Ponijeli ste se kukavički i niste donijeli Zakon o inkluzivnom dodatku jer ste znali kakvi će problemi biti u primjeni i zato sjedite u oporbi", odgovorio je Piletić.
Dodaje da će se ponovno predložiti povećanje socijalnih naknada svih kategorija.
11:33
prije 1h
Lugarić Piletiću: Hoćete li priznati politički promašaj?
Marija Lugarić postavila je pitanje o inkluzivnom dodatku ministru Marinu Piletiću: "Vaše Ministarstvo i Zavod automatski obustavljaju postupke smrću stranke i zadržavaju novac koji bi bio isplaćen bolesnim ljudima da je država poštivala vlastite rokove. Obitelji preminulih slušaju da pravo nije nasljedno. Radi se o novcu koji nije isplaćen da država nije zakazala. To ministre nije socijalna politika nego institucionalni cinizam. Preuzimate li odgovornost za zakon koji je stupio na snagu bez osiguranih kadrova, provedenih modela? Hoćete li odmah promijeniti praksu kako bi se potraživanja isplatila nasljednicima? Hoćete li se prestati skrivati iz tumačenja zakona i priznati politički promašaj?"
Piletić joj je odgovorio: "Moj član obitelji onkološki bolesnik je odbijen za primanje inkluzivnog dodatka. Nisam to postavljao kao politički problem. Ni ministar ni vi kao saborska zastupnica, nitko tko sjedi u ovoj dvorani ne donosi rješenje o inkluzivnom dodatku. Što se tiče 229 tužbi, kada sud donose praksu Ministarstvo će poštovati odluku i isplatiti sve što treba isplatiti. Uveli smo u zakon da se pravo na inkluzivni dodatak ostvaruje od dana podnošenja. Slučajevi za koje nije doneseno rješenje, ne vidim mogućnost kako bismo nešto isplatili. Razmišljamo o tome, u ovoj godini, da svi oni koji su dobili rješenje i pravo na inkluzivni dodatak, da im se isplati i nakon smrti."
11:01
prije 1h
Kekin postavila pitanje Plenkoviću oko femicida
Ivana Kekin: Krajem prošle godine u dva tjedna ubijene su četiri žene, u prošloj godini ubijeno ih je 19, od kad ste vi premijer ubijeno ih je 126 žena. Femicid je spriječiv zločin, nije incident. Hoćete li podržati saborsko istražno povjerenstvo o femicidu.
Plenković: Vi ste ekspertica za izmišljanje izjava koristeći umjetnu inteligenciju. To govorim da moraliziranjem skrećete pozornost, da zabranjujete koncerte, da zapošljavate netransparetno u Zagrebu. Najjači ste u huškanju i raspirivanju mržnje.
Što se tiče femicida meni se čini da vi zlorabite institut istražnog povjerenstva. Ja osuđujem te divljake i imbicile više nego vi i to godinama. I to ne osuđujemo samo moralno i ljudski nego smo učinili više nego ijedna Vlada prije. Na naš prijedlog uvedeno je kazneno djelo femicida, kazna je 40 godina i postoje presude hrvatskih sudova", odgovorio je Plenković.
Kekin: Jeste vi svjesni da vam broj ubijenih žena raste iz godine u godinu. dok se samohvalite, žene umiru. Kad odbijate uvesti preventivne mjere, žene umiru. Kad kažete da ne možete spriječiti divljake, primitivce i kretene, žene umiru.
10:48
prije 2h
Raspudić o glavnom državnom inspektoru
Raspudić: Čija je politička odgovornost što je glavni državni inspektor završio u zatvoru. Budući da je od početka Mikulić na čelu tog inspektorata, zanima me i hoćete li samo imenovati novu osobu ili ćete pristupiti jednom temeljitom "češljanju inspektorata".
Plenković: Riječ je o osobnoj odgovornosti konkretne osobe. Ne vidim da su tijela kaznenog progona dovela u pitanje rad cijelog inspektorata. Imenovat ćemo novu osobu, ali nema kolektivne odgovorosti.
Odgovorio je i na Rapudućevu tvrdnju da nisu svo kontaktirani za izglasavanje sudaca.
"Imamo novi klub nekontaktiranih u Saboru. Zašto su konkatirani kolege iz lijeve oporbe pa zato što vam je za izglasavanje sudaca Ustavnog suda potrebna dvotrećinska većina. Da vi imate kila da vaš klub nekontaktiranih nosi dovoljno glasova temeljem kojih bi se došlo do 101 onda bi oni bili nekonktirani, ali nemate. I ne radi se ni o kakvoj amoralnoj trgovini. Ono što vam oporba hoće da kao manjina u predstavničkom tijelu izabere sedam, a ne šest. E to je amoralno", dodao je Plenković.
Raspudić: Hvala vam što nas izdvojili kao treću stranu, upravo to i želim postići u hrvatskoj javnosti. Mene i javnost vi pokušavati uvjeriti da su svi oko Mikulića poštenjaci koji su sedam godina gledali što se događa, a da je jednino Mikulić bio nepoštenjak", odgovorio je Raspudić.
10:24
prije 2h
Benčić postavila pitanje
Benčić je rekla da premijera dogovor zamijenjuje silom, a vladavinu prava samovoljom jedne osobe.
Pitanje: Pokazali ste to kod usvajanja Bačićevih zakona, i sada kada ste ucijenili zakonodavnu i sudsku vlast oko izbora sudaca. Klub Možemo u takvim ucjenama neće sudjelovati. Dajem vam priliku da povučete svoj prijedlog o trgovini mjestom predjednika Vrhovnog suda i da pustite zakonodavnu vlast da izabre i ustavne sudce i predsjednika Vrhovnog suda u odvojenim procesima.
Plenković je na početku odgovora bocnuo Sandru Benčić vezano uz kupovinu stana.
"Čestitam vam jer će vas Bačić koristiti kao primjer uspješne stambene politike i priuštivog stanovanja", rekao je Plenković.
"Što se tiče aluzije da se ponašamo kao mali Trump u svojoj mahali i da smo autoritarni, vi dolazite iz političke stranke za koju nitko živ ne zna kad se sastaje, zašto se sastaje, kako se bira. Nisam primjetio kada imate sastanak svog mudrog rukovodstva, mi to radimo svaki tjedan.
To da nama imputirate da nismo za dogovor, pa ja ne znam jeste vi Trnoružica ili što vam je. Koliko puta smo pokretali incijative dijaloga s lijevom oporbom. Umorio sam od toga da dozivam ljude koji pobjeđujemo na izborima koji mi glume narative da su veliki demokrati, a u biti su autoritarni zabranitelji.
Što se tiče izbora sudaca, vi ste sigurno kao pravnica, malo ste duže studirali ali nema veze, čuli za Venecijansku komisiju. Tamo se nalaze ugledni pravnici i tamo vam je osnovno načelo, načelo proporcionalnosti. To nije nikakva ucjena", rekao je Plenković.
"Gordane, nadam se da neće biti nove izvanredne sjednice Sabora subotom', dobacio je premijer Jandrokoviću.
"Nisam shvatio",odgovorio je Jandroković pa su mu iz klupe članovi Vlade pojasnili da je lani bila izvanredna sjednica Sabora kako bi se izabrali ustavni suci.
Benčić je Plenkoviću odgovorila da nju ne zanimaju tračevi i navela neuspjehe Plenkovićeve vlade.
10:12
prije 2h
Piletić o inkluzivnom dodatku
SDP-ova Sabina Glasovac pitala je ministra rada i socijalne politike Marina Piletića o inkluzivnom dodatku.
Piletić: Neko tko je u kumulativu primo 300 eura danas može računati na inkluzivni dodatk od 720 eura. Mi svi koji smo u ovome sudjelovali osluškujemo prava osoba s invaliditetom.
Svi oni koji su bili evidentirani kao osobe s invaliditetom su u najkraćem roku, njih 140 tisuća, dobili rješenje o inkluzivnom dodatku.
Glasovac: Jel' vi sebe čujete? Podsjećate me na premijera. Vama su svi drugi krivi, krivi su vam mediji, krivi su vam nemoćni. Kada ste polagali prisegu, zakleli ste se na Josipa Radnika. Ako znate Evanđelje trebali bi znati da je taj Josip Radnik radio, za razliku od vas', poručila je Glasovac.
"Znate kako ćete spasiti Hrvatsku i najranjivije skupine društva? Tako da odete. U svakoj pristojnoj zemlji gdje bi se dogodili ovakvi propusti taj ministar više ne bi bio ministar.", poručila je Glasovac.
Za povredu poslovnika javila se HDZ-ova Danica Baričević.
"Kako vas nije sram? Pozivate na ostavku ministra, a vi kad ste bili članica Kukuriku koalicije obećali ste inkluzivni dodatak, a onda ste ljude prevarili. Sram vas bilo", poručila je Baričević.
