Zastupnici rešetaju Piletića: "Dokle god ste vi mali od Plenkovića, ništa se promijeniti neće. Sramota!"

Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru Piletiću vezano uz slučaj u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raskaj" gdje je jedno dijete zapaljeno.

"Koliko je nadzora udomiteljskih obitelji i instiucija provedeno, koliko je sankcionirano i što poduzimate da bi se ovakvi incidenti spriječili?"

"Jedna incidentna situacija karakterizirana je kao okvir u kojim se to stalno događa. Socijala je kriva za sve stalno se ponavlja i ušla je u književni diskurs. Kolegice i kolege, molim vas udarajte po ministru, meni osobno, ali ostavite se socijalnih radnika, inspektora koji su povećali broj nadzora za 300 posto. Ništa ne valja. Tko brine o toj djeci dok se Ahmetović nije sjetila "Slave Raškaj". Za situaciju nije odgovoran niti jedan zaposlenik "Slave Raškaj" niti jedan socijalni radnik u Hrvatskoj", odgovorio je Piletić.

Ahmetović mu je rekla da o floskulama može govoriti na Predsjedništvu HDZ-a: "Vas boli briga, ministre."

"Dokle god ste vi mali od Plenkovića i dokle god se možete tako ponašati učeći od njega do tada se ništa promijeniti neće. To je sramota za vas, Vladu i cijelo društvo", dodala je.