“Plenković manipulira s medicinskim sestrama, imamo datum kada idemo u štrajk“

Brankica Grgurić iz Sindikata strukovnih medicinskih sestara i tehničara gostovala je u Dnevniku i otkrila hoće li medicinske sestre uskoro u štrajk.

“Medicinskim sestrama plaće neće rasti tri posto, već će nam samo vratiti ono što nam je prije uzeto. Tih tri posto uopće ne zaslužuje našu pažnju. Zahtijevamo da premijer Plenković pokaže isti stav prema nama kao što je pokazao prema liječnicima. Zdravstveni sustav ne može parcijalno funkcionirati bez medicinskih sestara. Sve što tražimo dobivamo na kapaljku. Frustrirajuće je da se zdravstveni sustav dijeli na taj način kako to čini premijer“, kazala je Grgurić.

Otkrila je i kako se prošli tjedan sastanak vezan uz kolektivno pregovaranje nije dogodio jer je u to vrijeme održan sastanak vladajućih s liječnicima, a koji je trajao nekoliko sati.

“Premijer i vladajući računaju na to da s medicinskim sestrama mogu manipulirati koliko žele. No zaboravili su da će to biti moguće samo dok im mi to dozvoljavamo. Ako ne dobijemo povećanje od deset posto, idemo u štrajk. Imamo datume, ali ne želim o njima još javno govoriti“, poručila je Brankica Grgurić.

