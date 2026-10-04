Plenković: "Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu"

Prema preliminarnim rezultatima nakon prebrojavanja više od 94 posto biračkih mjesta, Darijana FIlipović je osvojila više od 107.000 glasova i postala nova hrvatska članica Predsjedništva BiH uvjerljivom pobjedom nad protukandidatima Slavenom Kovačevićem iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenkom Lučićem koji je bio kandidat hrvatske oporbene petorke.