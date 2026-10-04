zahvalila i Plenkoviću
VIDEO / Emotivno obraćanje Darijane Filipović: Mir vrijedi, ravnopravnost vrijedi. Hvala ti sestro Nana
Darijana Filipović obratila se nakon pobjede u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zahvalivši biračima koji su joj dali povjerenje. Poručila je da želi da rad Predsjedništva BiH u sljedeće četiri godine bude primjer kako državne institucije mogu funkcionirati drukčije.
„Hrvatski narod izabrao je svog predstavnika u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu i zato želim zahvaliti prije svega svima onima koji su danas preuzeli odgovornost, dali svoj glas i dali nam povjerenje“, kazala je Darijana Filipović.
„Na pitanje može li BiH drukčije, večeras smo dobili odgovor“
Filipović je rekla da su odgovor na pitanje može li Bosna i Hercegovina drukčije dali građani koji su izašli na izbore.
„Dali su ga ljudi koji su danas ustrajno čekali u redovima, učili o novoj tehnologiji, ali nisu htjeli propustiti priliku koja se pružila Bosni i Hercegovini. Neki su glasali svaki put do sada, neki prvi put, ali svi s nadom da njihov glas može napraviti razliku. I napravio je“, kazala je.
Govoreći o hrvatskom narodu, navela je da postoje različita uvjerenja i pogledi, ali da je, kako je rekla, svima stalo do hrvatske ravnopravnosti u BiH.
„Hrvati različitih uvjerenja, mi mnogi ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Rekli su večeras svoje. Rekli su i srpski narod i bošnjački narod i ja ću te izbore poštovati“, poručila je.
Čestitala je kolegama iz srpskog i bošnjačkog naroda koji će s njom sljedeće četiri godine biti u Predsjedništvu BiH.
„Da glavna tema ne bude je li dva prema jedan ili jedan prema dva“
Filipović je poručila da želi da rad Predsjedništva u sljedeće četiri godine pokaže da institucije BiH mogu funkcionirati drukčije.
„Želim da naš rad u sljedeće četiri godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drukčije. Da glavna tema ne bude je li dva prema jedan ili jedan prema dva, nego da naše odluke budu takve da se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka naprijed koji želimo za Bosnu i Hercegovinu“, kazala je.
Osvrnula se i na glasovanje bošnjačkih birača.
„Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi napetosti koje su time uzrokovane. I zato, kada hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina“, rekla je Filipović.
Dodala je da različitosti ne trebaju biti razlog za podjele.
„Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti, ali mi smo jednako vrijedni i jednaka je naša domovina Bosna i Hercegovina.“
Zahvalila HDZ-u Hrvatske, Plenkoviću, IDU-u i EPP-u
Posebno je zahvalila na podršci koju je tijekom kampanje dobila iz Hrvatske.
„Posebno želim također zahvaliti na potpori koja nam je dolazila iz sestrinske stranke HDZ-a Republike Hrvatske i njezinu predsjedniku, gospodinu Andreju Plenkoviću“, kazala je.
Zahvalila je i na podršci iz, kako je navela, političkih obitelji IDU-a i Europske pučke stranke.
Filipović se osvrnula i na način na koji su pojedini politički akteri vodili kampanju.
„U kampanji je bilo pojedinaca koji su pretjerivali, koji su svojim metodama kopali rovove koje nije baš lako preskočiti. Ali hrvatski narod pokazao je i poslao večeras poruku za budućnost. Ne želimo crnilo i ne želimo blato“, rekla je.
„Ova pobjeda vrijedi, mir vrijedi, ravnopravnost vrijedi“
Na kraju obraćanja Filipović je zahvalila roditeljima Mladenu Šprnji i Zdravki Zubak, sestri Nani i suprugu.
„Bez Nane ne bih bila ja, niti bih ja ovdje bila na ovom mjestu bez svoje Nane“, kazala je.
Suprugu se javno ispričala „za sve ručkove koje nismo pojeli zajedno, za godišnji koji nismo imali i za sva druženja na koja sam zakasnila“.
Zahvalila je i svima koji su sudjelovali u njezinoj kampanji jer su, kako je rekla, vjerovali u ono što rade.
„Mi smo našu kampanju započeli sloganom 'Za ono što vrijedi'. Ova pobjeda vrijedi. Mir vrijedi, ravnopravnost vrijedi. I neka sve ono što budemo radili sljedeće četiri godine bude ono što vrijedi“, zaključila je Filipović.
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