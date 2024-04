Pogledajte što je Milanović objavio nakon Butkovićeve najave o predsjednikovoj ostavci

Podijeli :

Nakon što je jutros ministar Oleg Butković objavio na Facebooku da je “čuo da Milanović sutra daje ostavku”, svi očekuju odgovor od predsjednika Zorana Milanovića.

Za sada je Milanović na Facebooku objavio samo poruku “Bavio sam se sportom i nikada nisam bio grub prema slabijima od sebe. Tako je i danas…” uz link na podcast sa Željkom Mavrovićem.

Milanović će danas uručiti odličja i dodijeliti počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata pa je za očekivati i da će se obratiti novinarima.

Butković objavio: Milanoviću, što ja to čujem, sutra daješ ostavku? Analitičari o Butkovićevoj najavi ostavke Milanovića: “Time bi jedino ugodio svojoj lijenosti”

Podsjetimo, Butković je jutros objavio sljedeći status:

“Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti – pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja”, stoji u objavi na Facebooku.

