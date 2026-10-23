Policija otkrila uzrok prekida internetske veze na velikom području Poreča

Ustvrdivši kako još nije potvrđeno jesu li ovi događaji međusobno povezani, policija je navela i kako je očevidom utvrđeno da je u banku na Partizanskom šetalištu u Poreču nepoznati počiniteljprovalio kroz ugostiteljski objekt. Najprije je provalio u ugostiteljski objekt, a potom kroz njega ušao u poslovnicu banke, iz koje je otuđio određene predmete. Policija nije precizirala o kojim se predmetima radi niti kolika je nastala šteta.