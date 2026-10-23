Prekid interneta u Poreču poklopio se s provalom u banku, policija istražuje oba slučaja

Tijekom noći s četvrtka na petak policija je zaprimila dvije dojave o kaznenim djelima na području Poreštine. Prva je stigla oko 2.20 sati, a odnosila se na oštećenje bankomata u Svetom Lovreču. Nešto prije 3 sata policija je dobila i dojavu o provali u poslovnicu banke na Partizanskom šetalištu u Poreču.