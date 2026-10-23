PREKO NOĆI BEZ NETA
Prekid interneta u Poreču poklopio se s provalom u banku, policija istražuje oba slučaja
Poreč je tijekom noći ostao bez internetske veze na velikom području, a prekid se vremenski poklopio s provalom u banku i oštećenjem bankomata u Svetom Lovreču, no policija zasad nije potvrdila da su ti događaji povezani.
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Tijekom noći s četvrtka na petak policija je zaprimila dvije dojave o kaznenim djelima na području Poreštine. Prva je stigla oko 2.20 sati, a odnosila se na oštećenje bankomata u Svetom Lovreču. Nešto prije 3 sata policija je dobila i dojavu o provali u poslovnicu banke na Partizanskom šetalištu u Poreču.
U isto vrijeme došlo je do prekida internetske veze na velikom području Poreča, zbog čega se postavilo pitanje postoji li povezanost između nestanka interneta i provale u banku, piše Istarski.
Međutim, policija nije potvrdila da su ta dva događaja povezana, pa zasad nema osnove za zaključak da je prekid internetske veze posljedica provale.
Policijski službenici obavljaju očevid na obje lokacije kako bi utvrdili sve okolnosti i prikupili tragove koji bi mogli pomoći u pronalasku počinitelja.
Za sada nema službenih informacija o mogućim počiniteljima ni o visini materijalne štete. Također nije potvrđeno jesu li oštećenje bankomata u Svetom Lovreču i provala u porečku banku međusobno povezani.
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